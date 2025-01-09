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Fenerbahçe Hataylı depremzede çocukları ağırladı

Fenerbahçe Hataylı depremzede çocukları ağırladı

16:399/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulüp, 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaşayan 16 TED bursiyeri çocuğu, aileleriyle beraber ağırladı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği ile birlikte, 6 Şubat depremlerinin etkilediği Hatay'da yaşayan 16 TED bursiyeri çocuğu, aileleriyle beraber ağırladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve aileleri Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'na katılıp ardından Atakaş Hatayspor müsabakasını tribünden izledi.

Maçı takip eden günlerde çocuklar, İstanbul'daki çeşitli müzeleri ziyaret edip kültür turu yaptı.






#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Depremzede
#Hatay

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