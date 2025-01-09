Fenerbahçe ve Galatasaray’dan transfer savaşı: İlk teklif yapıldı!

Fenerbahçe ve Galatasaray’da kış transfer sezonu için çalışmalar sürüyor. Adı sarı-lacivertlilerle anılan yıldız futbolcu için Galatasaray’da devreye girdi. 25 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu için ilk teklif ise Fenerbahçe’den geldi. Detaylar haberimizde.
Adı devre arası transfer dönemi için sıkça Fenerbahçe ile anılan Kevin Danso hakkında Fransız basınından çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da 26 yaşındaki savunmacıyı renklerine bağlamak için ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.
Wolverhampton, Juventus ve Stuttgart gibi kulüplerin de Avusturyalı defansı takip ettiği ama başta maddiyat olmak üzere birçok sebepten ötürü transferi rafa kaldırdıkları öne sürüldü.
Oyuncunun kulübü olan Lens'in yalnızca 20 milyon Euro'yu aşan teklifleri değerlendireceği ve satın alma opsiyonlu kiralamaları doğrudan reddedeceği belirtildi.
L'Equipe'nin haberine göre ise sarı-lacivertli kulüp, 1.90'lık dev stoper için son saatlerde çok bastırırken, 20 milyon Euro'luk teklifi Fransızlara ilettiği öğrenildi.
2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Kevin Danso, gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Kevin Danso
Kevin Danso