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Fenerbahçe Hatayspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe Hatayspor'a hazırlanıyor

13:1924/05/2025, Cumartesi
IHA
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Milan Skriniar da çalışmalarda yer aldı.
Milan Skriniar da çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.


Sarı-lacivertliler yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.





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