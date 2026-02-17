Fenerbahçe

19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak maçın hakemi de belli oldu. Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Anojen Kanagasingam olacak.