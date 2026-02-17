Yeni Şafak
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu

13:1017/02/2026, Salı
IHA
Sandro Scharer, 2015 yılından beri FIFA'nın tam uluslararası hakemi olarak görev yapıyor.
Sandro Scharer, 2015 yılından beri FIFA'nın tam uluslararası hakemi olarak görev yapıyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynayacağı ilk maçın hakemi İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.


19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak maçın hakemi de belli oldu. Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Anojen Kanagasingam olacak.

Mücadelede VAR’da Lukas Fahndrich, AVAR’da Luca Cibelli görev yapacak.





#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Nottingham Forest
#Sandro Scharer
