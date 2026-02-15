Tedesco mu Pereira mı? İki teknik adam daha önce 2017'de karşılaşmıştı

Pereira, kariyerinde iki farklı dönemde görev yaptığı Fenerbahçe’ye bu kez rakip olacak. Tecrübeli teknik adam sarı-lacivertlileri 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında çalıştırmıştı. Yeni görevindeki ilk resmi maçında ise eski takımına karşı sahaya çıkacak.