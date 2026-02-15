Yeni Şafak
Tedesco mu Pereira mı? İki teknik adam daha önce 2017'de karşılaşmıştı

17:4215/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Nottingham Forest’ın teknik direktörlüğüne getirilen Vitor Pereira, ilk sınavını eski takımı Fenerbahçe karşısında verecek. Portekizli çalıştırıcı, rakip teknik adam Domenico Tedesco ile kariyerinde daha önce yalnızca bir kez karşı karşıya gelmişti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dikkat çeken bir teknik adam hikayesi yaşanacak.

İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira’nın getirildiğini resmen açıkladı. Kulübün duyurusuna göre Portekizli çalıştırıcıyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalandı.

Pereira, kariyerinde iki farklı dönemde görev yaptığı Fenerbahçe’ye bu kez rakip olacak. Tecrübeli teknik adam sarı-lacivertlileri 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında çalıştırmıştı. Yeni görevindeki ilk resmi maçında ise eski takımına karşı sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması 19 Şubat Perşembe günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Bu mücadele aynı zamanda Pereira ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun kariyerlerinde ikinci kez rakip olacağı maç olacak.

İkilinin ilk randevusu 9 Nisan 2017’de gerçekleşmişti. O dönem Bundesliga 2'de Erzgebirge Aue’yi çalıştıran Tedesco, 1860 Münih’in başındaki Pereira’yı 3-0 mağlup etmişti.

