Avrupa'da Türk gecesi: 4'te 4 olsun

Takımlarımızın alacağı puan ya da puanlar ülke puanı açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor bugün Avrupa kupaları gruplarında 5. maçlarına çıkacak.

Fenerbahçe kazanırsa son 16'da

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında bugün Fransa’nın Rennes takımını ağırlayacak.

Grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes ise sahasında AEK Larnaca’yı konuk edecek.

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Üç futbolcu eksik

Sarı-lacivertli takımda Rennes maçında 3 futbolcu görev alamayacak. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres ile son lig maçında sakatlanan İsmail Yüksek oynamayacak. Bireysel çalışan Joshua King’in durumu ise bugün netleşecek.

Fenerbahçe-Rennes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

STAT: Ülker

Ülker HAKEM: Novak Simovic (Sırbistan)

Novak Simovic (Sırbistan) SAAT: 19.45

19.45 YAYIN: Exxen

Exxen FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, Joao Pedro

Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, Joao Pedro TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

Jorge Jesus RENNES: Mandanda, Traore, Wooh, Theate, Truffert, Bourigeaud, Xeka, Tait, Terrier, Gouiri, Muinga

Mandanda, Traore, Wooh, Theate, Truffert, Bourigeaud, Xeka, Tait, Terrier, Gouiri, Muinga TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio

🏆 #UEL

🆚 Rennes

🗓 27 Ekim Perşembe

🕗 19.45

🏟 @ulkerstadyumu

📺 @exxentr

📲 #FBvREN pic.twitter.com/tHrmMQ7Nsr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 26, 2022

Trabzonspor'da tek hedef galibiyet

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında bugün Sırbistan’ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

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Bordo-mavililer, alacağı galibiyetle gruptan çıkma yolundaki iddiasını da sürdürmek istiyor. Gruptaki ilk maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız’ı 2-1’le geçerken, deplasmanda ise Monaco’ya 3-1 kaybetmişti. Bordo- mavililer, son olarak Monaco’yu evinde 4-0 yendi.

Trabzonspor’da kırmızı kart cezalısı Maxi Gomez sahada yer alamayacak.

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

STAT: Rajko Mitic

Rajko Mitic HAKEM : Joao Pedro (Sırb.)

Joao Pedro (Sırb.) SAAT: 22.00

22.00 YAYIN: Exxen

Exxen KIZILYILDIZ: Borjan, Gobeljic, Erakovic, Dragovic, Radic,

Borjan, Gobeljic, Erakovic, Dragovic, Radic, Sanogo, Kanga, Mitrovic, Ivanic, Katai, Pesic

TEKNİK DİREKTÖR: Milos Milojevic

Milos Milojevic TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartha, Hugo, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok

Uğurcan Çakır, Larsen, Bartha, Hugo, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Başakşehir ilk sırayı garantilemek istiyor

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında bugün İtalya’da Fiorentina ile karşılaşacak.

Grupta 2 maçı kalmasına karşın çıkmayı garantileyen Başakşehir, liderliğini de garantilemek istiyor.

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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fiorentina’nın iyi bir takım olduğunu ve onlara karşı zor bir maç olacağını ancak kazanıp, lider olarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi. Belözoğlu, “Tüm gücümüzle kazanmak için oynayacağız. Son 16 turuna kalmak için grup birincisi çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiorentina-Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

STAT: Artemio Franchi

Artemio Franchi HAKEM: Allard Lindhout (Hollanda)

Allard Lindhout (Hollanda) SAAT: 19.45

19.45 YAYIN: Exxen, TV 8.5

Exxen, TV 8.5 FİORENTİNA: Gollini, Biraghi, Milenkovic, Terzic, Julio, Gonzalez, Amrabat, Mandragora, Barak, Jovic, Kouame

Gollini, Biraghi, Milenkovic, Terzic, Julio, Gonzalez, Amrabat, Mandragora, Barak, Jovic, Kouame TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo İtaliano

Vincenzo İtaliano BAŞAKŞEHİR: Volkan, Hasan Ali, Touba, Caiçara, Mahmut, Aleksic, Berkay, Biglia, Serdar, Deniz, Okaka

Volkan, Hasan Ali, Touba, Caiçara, Mahmut, Aleksic, Berkay, Biglia, Serdar, Deniz, Okaka TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

⚽ MAÇ GÜNÜ I #FIOvIBFK

🆚 @acffiorentina

🏆 UEFA Konferans Ligi A Grubu

🏟️ https://t.co/nXsT4pFCLc

⏱️ 19.45 pic.twitter.com/x0qM7JodwR — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 27, 2022

Sivasspor zirve için sahada

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında Sivasspor, bugün Romanya ekiplerinden CFR Cluj’u konuk edecek.

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Maça galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10’a çıkartmak istiyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Herkes eşit, bu maç bizim için final maçı. Maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor ki Slavia Prag maçına rahat gidelim” diye konuştu.

Sivasspor’da sakatlığı bulunan Robin Yalçın ile Leke James, Romanya ekibine karşı görev alamayacak.

Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta hangi kanalda?

STAT: Sivas 4 Eylül

Sivas 4 Eylül HAKEM: Rohit Saggi (Norveç)

Rohit Saggi (Norveç) SAAT: 22.00

22.00 YAYIN: Exxen

Exxen SİVASSPOR: Ali, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Njie, Erdoğan Saba, Yatabare

Ali, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Njie, Erdoğan Saba, Yatabare TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay CFR CLUJ: Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Betancor

Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Betancor TEKNİK DİREKTÖR: Dan Petrescu

⚽️ UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta

🆚 CFR 1907 Cluj

🗓 27 Ekim Perşembe

🕙 22.00

🏟️ Sivas 4 Eylül Stadyumu

📲 #UECL pic.twitter.com/ustRJ6E5wJ — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) October 27, 2022