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Avrupa'da Türk gecesi: 4'te 4 olsun

Temsilcilerimiz bugün Avrupa arenasında kritik maçlara çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Rennes'i ağırlayacak. Trabzonspor Sırbistan'da Kızılyıldız'a konuk olacak. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir deplasmanda Fiorentina ile, Sivasspor da sahasında Cluj ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Rennes, Kızılyıldız-Trabzonspor, Fiorentina-Başakşehir ve Sivasspor-Cluj maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Takımlarımızın alacağı puan ya da puanlar ülke puanı açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor bugün Avrupa kupaları gruplarında 5. maçlarına çıkacak.


Fenerbahçe kazanırsa son 16'da

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında bugün Fransa’nın Rennes takımını ağırlayacak.

Grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes ise sahasında AEK Larnaca’yı konuk edecek.

Üç futbolcu eksik

Sarı-lacivertli takımda Rennes maçında 3 futbolcu görev alamayacak. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres ile son lig maçında sakatlanan İsmail Yüksek oynamayacak. Bireysel çalışan Joshua King’in durumu ise bugün netleşecek.

Fenerbahçe-Rennes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • STAT: Ülker
  • HAKEM: Novak Simovic (Sırbistan)
  • SAAT: 19.45
  • YAYIN: Exxen
  • FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, Joao Pedro
  • TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
  • RENNES: Mandanda, Traore, Wooh, Theate, Truffert, Bourigeaud, Xeka, Tait, Terrier, Gouiri, Muinga
  • TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio

Trabzonspor'da tek hedef galibiyet

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında bugün Sırbistan’ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

Bordo-mavililer, alacağı galibiyetle gruptan çıkma yolundaki iddiasını da sürdürmek istiyor. Gruptaki ilk maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız’ı 2-1’le geçerken, deplasmanda ise Monaco’ya 3-1 kaybetmişti. Bordo- mavililer, son olarak Monaco’yu evinde 4-0 yendi.

Trabzonspor’da kırmızı kart cezalısı Maxi Gomez sahada yer alamayacak.

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • STAT: Rajko Mitic
  • HAKEM: Joao Pedro (Sırb.)
  • SAAT: 22.00
  • YAYIN: Exxen
  • KIZILYILDIZ: Borjan, Gobeljic, Erakovic, Dragovic, Radic,
  • Sanogo, Kanga, Mitrovic, Ivanic, Katai, Pesic
  • TEKNİK DİREKTÖR: Milos Milojevic
  • TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartha, Hugo, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Başakşehir ilk sırayı garantilemek istiyor


Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında bugün İtalya’da Fiorentina ile karşılaşacak.

Grupta 2 maçı kalmasına karşın çıkmayı garantileyen Başakşehir, liderliğini de garantilemek istiyor.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fiorentina’nın iyi bir takım olduğunu ve onlara karşı zor bir maç olacağını ancak kazanıp, lider olarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi. Belözoğlu, “Tüm gücümüzle kazanmak için oynayacağız. Son 16 turuna kalmak için grup birincisi çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiorentina-Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • STAT: Artemio Franchi
  • HAKEM: Allard Lindhout (Hollanda)
  • SAAT: 19.45
  • YAYIN: Exxen, TV 8.5
  • FİORENTİNA: Gollini, Biraghi, Milenkovic, Terzic, Julio, Gonzalez, Amrabat, Mandragora, Barak, Jovic, Kouame
  • TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo İtaliano
  • BAŞAKŞEHİR: Volkan, Hasan Ali, Touba, Caiçara, Mahmut, Aleksic, Berkay, Biglia, Serdar, Deniz, Okaka
  • TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

Sivasspor zirve için sahada

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında Sivasspor, bugün Romanya ekiplerinden CFR Cluj’u konuk edecek.

Maça galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 10’a çıkartmak istiyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Herkes eşit, bu maç bizim için final maçı. Maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor ki Slavia Prag maçına rahat gidelim” diye konuştu.

Sivasspor’da sakatlığı bulunan Robin Yalçın ile Leke James, Romanya ekibine karşı görev alamayacak.

Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta hangi kanalda?
  • STAT: Sivas 4 Eylül
  • HAKEM: Rohit Saggi (Norveç)
  • SAAT: 22.00
  • YAYIN: Exxen
  • SİVASSPOR: Ali, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Njie, Erdoğan Saba, Yatabare
  • TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
  • CFR CLUJ: Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Betancor
  • TEKNİK DİREKTÖR: Dan Petrescu

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