Fenerbahçe fırsat tepti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi Sivasspor 9. dakikada Kone penaltıdan ve 44. dakikada Emre Kılınç'ın golleriyle 2-1 kazandı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 27. dakikada Deniz Türüç attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig puan durumunda 50 puanda kalırken, Sivasspor ise 57 puana yükseldi. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sivasspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Ozan Tufan stoper oynadı

Süper Lig’in 32. haftasında evinde Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de stoperde ilk kez bu pozisyonda Ozan Tufan’a teknik heyet tarafından forma verildi. Daha önce Jailson ve Luiz Gustavo’nun savunmada forma giymesinin ardından ardından bu pozisyonda Ozan Tufan’da forma giymiş oldu. Tufan, ligin 30. haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin son bölümünde stoperde görev yapmıştı.

Ömer Faruk Beyaz en genç oyuncu oldu

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerle profesyonel ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a karşı çıkan Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girmişti. Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de çıktı. Öte yandan Ömer Faruk, 16 yıl 317 günle Fenerbahçe'de Süper Lig'de ilk 11'de forma giyen en genç oyuncu oldu.

Tolgay Arslan sakatlandı

Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sakatlık geçiren Arslan’ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Tolgay’ın durumu müsabaka sonrasında yapılacak tetkitler sonucunda belli olacak.

Falette devam edemedi

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.