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Avrupa'da Türk gecesi

Türkiye’den 4 temsilcimizin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 2022-23 sezonu grup maçları bugün başlıyor. Peki Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleyle ilgili merak edilen bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehirin Avrupa maçları ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Temsilcilerimiz grup maçlarına çıkıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’ne katılan 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında bugün Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. H Grubu’ndaki Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’a konuk olacak.

Avrupa Konferans Ligi’ne katılan 32 takım da yine dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Sivasspor, G Grubu’nda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile evinde karşılaşırken, Başakşehir ise A Grubu’ndaki ilk mücadelesinde İskoçya’nın Hearts takımına konuk olacak.

Fırtına 3 puan peşinde

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda temsil eden Trabzonspor, ilk maçında bugün Macaristan’da Ferencvaros ekibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Peres, Visca ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan çıkan kaleci Uğurcan Çakır ise kafilede yer aldı.

Gruptaki diğer maçta ise saat 22.00’de Sırbistan ekibi Kızılyıldız sahasında Fransı’nın Monaco takımını ağırlayacak.

Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım
SPOR
Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım

Ferencvaros-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?


  • FERENCVAROS-TRABZONSPOR

  • STAT: Groupama Arena
  • HAKEM: Fabio Maresca (İtalya)
  • SAAT: 22.00
  • YAYIN: Exxen
  • FERENCVAROS: Dibusz, Mmaee, Kovacevic, Mercier, Civic, Vecsei, Wingo, Laidouni, Zachariassen, Adama Traore, Boli
  • TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov
  • TRABZONSPOR: Muhammet Taha, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Fenerbahçe'nin rövanş günü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de rakibinden Devler Ligi rövanşını almak istiyor.

Sarı- lacivertli takımda yeni transfer Batshuayi ile Serdar Aziz kadroda yer alırken, UEFA listesine alınmayan Sangare, Lemos, Novak, Bruma ve Serdar Dursun olmayacak.

Gruptaki diğer maçta ise saat 19.45’te Kıbrıs Rum ekibi AEK Larnaca, Fransa’nın Rennes takımını konuk edecek.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV
  • STAT: Ülker
  • HAKEM: Tamas Bognar (Macaristan)
  • SAAT: 19.45
  • YAYIN: Exxen
  • FENERBAHÇE: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Alioski, Jashua King, Valencia, Joao Pedro
  • TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
  • DİNAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Vivcharenko, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Shepelev, Buyalsky, Besedin
  • TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

Sivasspor galibiyet peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Sivasspor G Grubu ilk maçında Slavia Prag’ı konuk edecek.

Rakibini yenip grup maçlarına galibiyetle başlamak isteyen kırmızı-beyazlılarda eksik veya sakat futbolcu bulunmuyor.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Kosova ekibi Ballkani, 19.45’te Romanya’dan CFR Cluj’u sahasında konuk edecek.

Sivasspor-Slavia Prag maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • SİVASSPOR-SLAVIA-PRAG
  • STAT: Sivas 4 Eylül
  • HAKEM: Fran Jovic (Hırvatistan)
  • SAAT: 22.00
  • YAYIN: Exxen
  • SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Ziya Erdal, Appindangoye, Goutas, Gradel, N’Jie, Charisis, Keita, Hakan Arslan, Yatabare
  • TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
  • SLAVIA PRAG: Mandous, Masopust, Santos, Kacharaba, Jaresek, Holes, Olayinka, Provod, Sevcik, Schranz, Teci
  • TEKNİK DİREKTÖR: Jindrich Trpisovsky

Başakşehir puan için sahada

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında bugün İskoçya’nın Hearts takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Turuncu- lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belözoğlu’nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Hearts’te ise kart cezalısı Jorge Grant oynayamayacak.

A Grubu’nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS, saat 19.45’te İtalya’da karşılaşacak.

Hearts-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • HEARTS-BAŞAKŞEHİR
  • STAT: Tynecastle Park (Edinburgh)
  • HAKEM: Krzysztof Jakubik (Polonya)
  • SAAT: 19.45
  • YAYIN: TV8,5
  • HEARTS: Gordon, Kingsley, Cochrane, Neilson, Sibbick, Haring, Mackay-Steven, Devlin, Halliday, McKay, Humphrys
  • TEKNİK DİREKTÖR: Robbie Neilson
  • BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Caiçara, Berkay Özcan, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka
  • TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
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