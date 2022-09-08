Avrupa'da Türk gecesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’ne katılan 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında bugün Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. H Grubu’ndaki Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’a konuk olacak.

Avrupa Konferans Ligi’ne katılan 32 takım da yine dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Sivasspor, G Grubu’nda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile evinde karşılaşırken, Başakşehir ise A Grubu’ndaki ilk mücadelesinde İskoçya’nın Hearts takımına konuk olacak.

Fırtına 3 puan peşinde

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda temsil eden Trabzonspor, ilk maçında bugün Macaristan’da Ferencvaros ekibiyle karşılaşacak.

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Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Peres, Visca ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan çıkan kaleci Uğurcan Çakır ise kafilede yer aldı.

Gruptaki diğer maçta ise saat 22.00’de Sırbistan ekibi Kızılyıldız sahasında Fransı’nın Monaco takımını ağırlayacak.

SPOR Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım

Ferencvaros-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?





FERENCVAROS-TRABZONSPOR

STAT: Groupama Arena

Groupama Arena HAKEM: Fabio Maresca (İtalya)

Fabio Maresca (İtalya) SAAT: 22.00

22.00 YAYIN: Exxen

Exxen FERENCVAROS: Dibusz, Mmaee, Kovacevic, Mercier, Civic, Vecsei, Wingo, Laidouni, Zachariassen, Adama Traore, Boli

Dibusz, Mmaee, Kovacevic, Mercier, Civic, Vecsei, Wingo, Laidouni, Zachariassen, Adama Traore, Boli TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov

Stanislav Cherchesov TRABZONSPOR: Muhammet Taha, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez

Muhammet Taha, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Karadeniz Fırtınası Avrupa'yı etkisi altına almaya hazır. 🌪️



Siz de hazırsanız, başlıyoruz! #UEL pic.twitter.com/5C1drzBLJd — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 8, 2022

Fenerbahçe'nin rövanş günü



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de rakibinden Devler Ligi rövanşını almak istiyor.

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Sarı- lacivertli takımda yeni transfer Batshuayi ile Serdar Aziz kadroda yer alırken, UEFA listesine alınmayan Sangare, Lemos, Novak, Bruma ve Serdar Dursun olmayacak.

Gruptaki diğer maçta ise saat 19.45’te Kıbrıs Rum ekibi AEK Larnaca, Fransa’nın Rennes takımını konuk edecek.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV

STAT: Ülker

Ülker HAKEM: Tamas Bognar (Macaristan)

Tamas Bognar (Macaristan) SAAT: 19.45

19.45 YAYIN: Exxen

Exxen FENERBAHÇE: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Alioski, Jashua King, Valencia, Joao Pedro

Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Alioski, Jashua King, Valencia, Joao Pedro TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

Jorge Jesus DİNAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Vivcharenko, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Shepelev, Buyalsky, Besedin

Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Vivcharenko, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Shepelev, Buyalsky, Besedin TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

🏆 #UEL

🆚 Dinamo Kiev

🗓 8 Eylül Perşembe

🕗 19.45

🏟 @ulkerstadyumu

📺 @exxentr

📲 #FBvDK pic.twitter.com/0tnHzVJheh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 7, 2022

Sivasspor galibiyet peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Sivasspor G Grubu ilk maçında Slavia Prag’ı konuk edecek.

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Rakibini yenip grup maçlarına galibiyetle başlamak isteyen kırmızı-beyazlılarda eksik veya sakat futbolcu bulunmuyor.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Kosova ekibi Ballkani, 19.45’te Romanya’dan CFR Cluj’u sahasında konuk edecek.

Sivasspor-Slavia Prag maçı saat kaçta hangi kanalda?

SİVASSPOR-SLAVIA-PRAG

STAT: Sivas 4 Eylül

Sivas 4 Eylül HAKEM: Fran Jovic (Hırvatistan)

Fran Jovic (Hırvatistan) SAAT: 22.00

22.00 YAYIN: Exxen

Exxen SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Ziya Erdal, Appindangoye, Goutas, Gradel, N’Jie, Charisis, Keita, Hakan Arslan, Yatabare

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Ziya Erdal, Appindangoye, Goutas, Gradel, N’Jie, Charisis, Keita, Hakan Arslan, Yatabare TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay SLAVIA PRAG: Mandous, Masopust, Santos, Kacharaba, Jaresek, Holes, Olayinka, Provod, Sevcik, Schranz, Teci

Mandous, Masopust, Santos, Kacharaba, Jaresek, Holes, Olayinka, Provod, Sevcik, Schranz, Teci TEKNİK DİREKTÖR: Jindrich Trpisovsky

⚽️ @europacnfleague G Grubu 1. Hafta

🆚 @slaviaofficial

🗓 08 Eylül Perşembe

🕙 22.00

🏟️ Sivas 4 Eylül Stadyumu#UECL pic.twitter.com/F0EXRwusGP — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) September 7, 2022

Başakşehir puan için sahada

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında bugün İskoçya’nın Hearts takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

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Turuncu- lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belözoğlu’nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Hearts’te ise kart cezalısı Jorge Grant oynayamayacak.

A Grubu’nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS, saat 19.45’te İtalya’da karşılaşacak.

Hearts-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

HEARTS-BAŞAKŞEHİR

STAT: Tynecastle Park (Edinburgh)

Tynecastle Park (Edinburgh) HAKEM: Krzysztof Jakubik (Polonya)

Krzysztof Jakubik (Polonya) SAAT: 19.45

19.45 YAYIN: TV8,5

TV8,5 HEARTS: Gordon, Kingsley, Cochrane, Neilson, Sibbick, Haring, Mackay-Steven, Devlin, Halliday, McKay, Humphrys

Gordon, Kingsley, Cochrane, Neilson, Sibbick, Haring, Mackay-Steven, Devlin, Halliday, McKay, Humphrys TEKNİK DİREKTÖR: Robbie Neilson

Robbie Neilson BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Caiçara, Berkay Özcan, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka

Volkan Babacan, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Caiçara, Berkay Özcan, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu