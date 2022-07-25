Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas yol ayrımında

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Menajeri kulüp arıyor
Kadroda kendisine şans bulamayacağını düşünen Dimitris Pelkas'ın, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Menajeri aracılığıyla kendisine kulüp arayan oyuncu, gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Yunan ve İtalyan ekipleri başta olmak üzere Rusya'dan da teklifler alan Pelkas, sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir.
- 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon euro karşılığında transfer edilen Dimitris Pelkas, geride bıraktığımız sezon 32 karşılaşmada 5 golle oynamıştı. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı alan Hull City'nin Pelkas ve Zajc'ı da istediği iddia edildi pic.twitter.com/d9TRqg9n5G
Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı alan Hull City'nin Pelkas ve Zajc'ı da istediği iddia edildi pic.twitter.com/d9TRqg9n5G— SPOR (@yenisafakspor) July 18, 2022