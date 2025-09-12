Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı

13:1812/09/2025, Cuma
IHA
Tedesco'nun doğum günü kutlandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco için doğum günü kutlaması yapıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’un doğum günü, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kutlandı. 40. yaşına giren Tedesco, kendisi için hazırlanan pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi.


Bu kutlamanın kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten Tedesco, "Büyük bir memnuniyet ve onur 40. yaş doğum günümü sizlerle geçiriyor olmak. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok sağ olun" dedi.

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Samandıra Can Bartu Tesisleri
