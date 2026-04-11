Fenerbahçe’de kart alarmı: 8 futbolcu sınırda yer alıyor

17:05 11/04/2026, Cumartesi
Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler mücadele öncesi 8 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor’a konuk oluyor. Saat 20.00’de başlayacak kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli cephede yalnızca puan hesabı değil, kart hesapları da dikkat çekiyor.

Ligde geride kalan 28 haftada 18 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 63 puanla ikinci sırada yer alırken lider Galatasaray’ı takibini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE HANGİ FUTBOLCULAR SINIRDA?

Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında. Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.




