Fenerbahçe'de şok sakatlık: Rangers maçına devam edemedi

Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Rangers ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 14. dakikasında Çağlar Söyüncü sakatlanarak oyuna devam edemedi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Rangers'ı ağırladı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında beklenmedik sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü topsuz alanda kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi.
28 yaşındaki stoper oyuncusunun yerine oyuna Alexander Djiku dahil oldu.
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