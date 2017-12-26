SÜPER LİG

Fenerbahçe'de transfer zirvesi

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman ile başkan Aziz Yıldırım bir araya gelerek devre arası transferini masaya yatırdı. Van Persie, Fernandao, Kameni ve Ozan Tufan'ın gönderilmesine karar verilirken orta saha için Arsenal'den Wilshere, sol bek için Santos'tan Zeca öne çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wilshere'in kulübüyle sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.

Wilshere'in kulübüyle sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.

Süper Lig'in ilk yarısının son 6 haftasında yakaladığı çıkışla, sezon başındaki etkisiz performansını unutturan ve topladığı 33 puanla ikinci yarı öncesi zirvenin 3 puan uzağında üçüncü sıraya yerleşen Fenerbahçe'de gözler artık ara transfer döneminde yapılacak takviyelere ve takımdan gönderilecek oyunculara çevrilmiş durumda.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Aykut Kocaman ile başkan Aziz Yıldırım bir araya gelerek hem ilk yarının değerlendirmesini yaptı, hem de devre arasında yapılacak transferler ve takımdan gönderilecek isimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kocaman'ın görüşmede takımla ve gönderilecek isimlerle ilgili raporu sunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda topun ağzındaki isimler ise Robin van Persie ve Fernandao olarak öne çıktı. Kocaman’ın iyi bir teklif gelmesi ve orta sahaya bir transfer yapılması durumunda Ozan Tufan'ın da kiraya verilebileceğini söylediği belirtildi.

Genç golcü Ahmethan'ın da kiraya verilmesi görüşünde uzlaşıldığı ifade edildi. Yabancı kontenjanının açılması adına Kameni'nin de gönderilebileceği öğrenildi.

Ozan Tufan İspanya yolunda
Ozan Tufan İspanya yolunda

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Bursaspor'dan transfer ettiği Ozan Tufan sarı-lacivertli formayla beklenen patlamayı gerçekleştiremedi.Büyük umutlarla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla forma şansı bulamıyor. Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile oynanan ve 1-1 biten müsabaka sonrasında Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı kızağa çekmişti.Emre Çolak'la takım arkadaşı olabilirBu maç sonrası pek forma şansı bulamayan genç orta sahanın İspanyolca dersleri alması bir İspanyol ekibine transfer olacağı iddialarını arttırdı. Milli futbolcunun devre arasında İspanya ekibi Deportivo'ya imza atacağı belirtiliyor. Ozan Tufan (@ozan)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 13, 2017 at 11:42ös PST)

Feyenoord'dan 'Van Persie' sürprizi
Feyenoord'dan 'Van Persie' sürprizi

Feyenoord'un futbol direktörü Martin van Geel, Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie hakkında flaş bir açıklama yaptı.Van Geel, Hollandalı yıldızın transferi için arka planda bir çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:Biraz futboldan uzak kalmış olabilir ama bu problem değil. Van Persie kulüp için semboldür. Eğer kariyerini Feyenoord'da tamamlarsa çok iyi olur. Şimdilik söylemek istemiyorum ama arka planda bir çalışmamız var. Robin van Persie (@robinvanpersie)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Nis 26, 2017 at 2:06ös PDT)

Sol beke Zeca

Takviye yapılması planlanan bölgelerse sol bek ve orta saha olarak öne çıktı. Sol bek için Brezilya'nın Santos takımında forma giyen Zeca ağırlık kazandı. 23 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon takımıyla 31 resmi maça çıkarken 1 kez asist yaptı.

23 yaşındaki bek Zeca, Santos formasıyla toplamda çıktığı 84 maçta 2 gol atarken, 7 de asist kaydetti.
23 yaşındaki bek Zeca, Santos formasıyla toplamda çıktığı 84 maçta 2 gol atarken, 7 de asist kaydetti.

Wilshere listede

Sarı-lacivertlilerin orta saha içinse İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen 25 yaşındaki oyuncu Jack Wilshere'i listesine aldığı kaydedildi. Fenerbahçe, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu ikinci yarıda kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

25 yaşındaki Wilshere bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
25 yaşındaki Wilshere bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Ara dönem zorlu geçecek

Ancak transfer dönemi Fenerbahçe açısından oldukça zorlu geçecek. Çünkü transferin önündeki en büyük engel mali fair play. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda en fazla 10 milyon Euro zarar açıklamak zorunda. İkinci sorun ise yabancı kontenjanı. Kadroda Eljif Elmas ile birlikte şu anda 15 yabancı futbolcu bulunuyor.

Mehmet Ekici dakikada 4320 euro kazandı
Mehmet Ekici dakikada 4320 euro kazandı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelmek için geçtiğimiz sezon kadro dışı kalmayı göze alan ve sezon başında çok istediği sarı-lacivertli formayı giyen Mehmet Ekici, buna karşın sakatlıklarla boğuşmaktan dolayı formasına bir türlü kavuşamadı.Topuk Yaylası kampının hemen ardından sakatlanan Ekici, yapılan tedavilere cevap vermesine karşın hazır olmadığı için sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk resmi maçı olan Sturm Graz deplasmanında forma giyemedi. Bu maçın ardından antrenmanda sakatlanan Ekici, 17 Eylül'deki Alanyaspor karşılaşmasına dek takımını yalnız bıraktı.Oyuna girdi ve sakatlandıFenerbahçe formasıyla ilk resmi maçını Alanyaspor'a karşı oynayan Mehmet Ekici, yedek başladığı mücadelede 32. dakikada sakatlanan Nabir Dirar'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak Ekici, bu karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak yerini Alper Potuk'a bıraktı.Yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyunu tamamlayamayan Mehmet Ekici, bu maçın ardından Beşiktaş karşısında 45, bir sonraki hafta oynanan Akhisarspor mücadelesinde ise 90 dakika forma giydi. Akhisarspor karşılaşmasından sonra antrenmanda tekrar sakatlanan Mehmet Ekici, 4 hafta takımdan uzak kaldı. Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor karşısında mücadelenin son 11 dakikasında oyuna dahil olan gurbetçi futbolcu, bir sonraki hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kadroda kendisine yer buldu ancak maçta forma giyemedi.Kupa maçında sakatlandıZiraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Adana Demirspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin 6-0 kazandığı karşılaşmanın 51. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mehmet Ekici, bu maçın ardından oynanan 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.Fenerbahçe'den yıllık 2.1 milyon euro kazanan Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında 1 milyon 50 bin euro kazandığı hesaplandığında, forma giydiği dakika başına 4 bin 320 euro kazanmış oldu. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Kas 30, 2017 at 5:24öö PST)

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