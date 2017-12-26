Fenerbahçe'de transfer zirvesi

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman ile başkan Aziz Yıldırım
bir araya gelerek devre arası transferini masaya yatırdı. Van Persie,
Fernandao, Kameni ve Ozan Tufan'ın gönderilmesine karar verilirken orta
saha için Arsenal'den Wilshere, sol bek için Santos'tan Zeca öne çıktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in ilk yarısının son 6 haftasında yakaladığı çıkışla, sezon başındaki etkisiz performansını unutturan ve topladığı 33 puanla ikinci yarı öncesi zirvenin 3 puan uzağında üçüncü sıraya yerleşen Fenerbahçe'de gözler artık ara transfer döneminde yapılacak takviyelere ve takımdan gönderilecek oyunculara çevrilmiş durumda.
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Aykut Kocaman ile başkan Aziz Yıldırım bir araya gelerek hem ilk yarının değerlendirmesini yaptı, hem de devre arasında yapılacak transferler ve takımdan gönderilecek isimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kocaman'ın görüşmede takımla ve gönderilecek isimlerle ilgili raporu sunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda topun ağzındaki isimler ise Robin van Persie ve Fernandao olarak öne çıktı. Kocaman’ın iyi bir teklif gelmesi ve orta sahaya bir transfer yapılması durumunda Ozan Tufan'ın da kiraya verilebileceğini söylediği belirtildi.
Genç golcü Ahmethan'ın da kiraya verilmesi görüşünde uzlaşıldığı ifade edildi. Yabancı kontenjanının açılması adına Kameni'nin de gönderilebileceği öğrenildi.
Sol beke Zeca
Takviye yapılması planlanan bölgelerse sol bek ve orta saha olarak öne çıktı. Sol bek için Brezilya'nın Santos takımında forma giyen Zeca ağırlık kazandı. 23 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon takımıyla 31 resmi maça çıkarken 1 kez asist yaptı.
Wilshere listede
Sarı-lacivertlilerin orta saha içinse İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen 25 yaşındaki oyuncu Jack Wilshere'i listesine aldığı kaydedildi. Fenerbahçe, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu ikinci yarıda kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Ara dönem zorlu geçecek
Ancak transfer dönemi Fenerbahçe açısından oldukça zorlu geçecek. Çünkü transferin önündeki en büyük engel mali fair play. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda en fazla 10 milyon Euro zarar açıklamak zorunda. İkinci sorun ise yabancı kontenjanı. Kadroda Eljif Elmas ile birlikte şu anda 15 yabancı futbolcu bulunuyor.
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