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Fenerbahçe'deki ilk Kolombiyalı: Jhon Duran

Fenerbahçe'deki ilk Kolombiyalı: Jhon Duran

11:527/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
AA
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Jhon Duran bir seozn kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek.
Jhon Duran bir seozn kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini açıkladığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin tarihteki ilk Kolombiyalı futbolcusu oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde geride kalan sezonda beklentiyi karşılayamayan sarı-lacivertlilerle yeni sezon öncesi transferde birçok önemli oyuncunun ismi anılmıştı. Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, birçok oyuncu arasından ilk tercihini Kolombiyalı yıldızdan yana kullandı.


Bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, aynı zamanda kadrosunu tarihinde ilk defa bir Kolombiyalı isimle güçlendirdi.


Duran, aynı zamanda, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 198. yabancı transfer olarak kayıtlara geçti.



Ali Koç'un 106. transferi

Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle başkan Ali Koç yönetimindeki 106. transferini gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz sezon Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak transferde "dalya" diyen Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı.


Fenerbahçe, bu sezon ilk olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile Ali Koç dönemindeki 106. transferine imza attı.









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