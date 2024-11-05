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Fenerbahçe'den 5 isim PFDK'lık oldu

Fenerbahçe'den 5 isim PFDK'lık oldu

22:215/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
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PFDK
PFDK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig 11. hafta maçlarının ardından sevkleri açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Asbaşkan Acun Ilıcalı, teknik ekipten iki isim ve futbolcu Edin Dzeko kurula sevk edildi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig 11. hafta maçlarının ardından sevkleri açıkladı.


Kurula yapılan sevkler şu şekilde:
Mourinho 3 farklı maddeden

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “ hakareti” 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın röportajında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle 38. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Kaleci antrenörü Zufic tedbirli sevk

Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic’in aynı müsabakadaki “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Antrenör Salvotore tedbirli sevk

Fenerbahçe antrenörü Salvotore Foti’nin aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Acun Ilıcalı tedbirsiz sevk

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Edin Dzeko tedbirsiz sevk

Fenerbahçe futbolcusu Edin Dzeko'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Başkan Ertuğrul Doğan'a iki maddeden sevk kararı

"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle 38. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle 41. madde uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Trabzonspor Kulübü üç maddeden sevk

"Trabzonspor Kulübü, müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle 53. madde uyarınca, “saha olayları” nedeniyle 52. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi."





#PFDK
#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Trabzonspor

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