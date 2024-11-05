Fenerbahçe'den 5 isim PFDK'lık oldu

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “ hakareti” 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın röportajında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle 38. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,