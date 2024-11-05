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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı

20:105/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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TFF kayıtları açıkladı.
TFF kayıtları açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı. Karşılaşmanın 54 ve 64'ncü dakikalarında monitöre izlemeye giden hakem Oğuzhan Çakır'ın VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile arasındaki diyalog ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıklandı.


Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 54 ve 64'ncü dakikasında yaşanan penaltı pozisyonları için hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitti.


Monitöre izlemeye giden Çakır'ın VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile arasındaki diyalogları ortaya çıktı.


İlk penaltı pozisyonun (Djiku-Okay) VAR konuşması:

VAR: Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Oğuzhan Çakır: Atilla hocam geliyorum.

VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor.

Oğuzhan Çakır: Ayağına vuruyor, evet gördüm.

VAR: Bir açım daha var. Diğer kale arkasından da göstereceğim. Normal hızda oynatıyorum.

Oğuzhan Çakır: Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim. Benim için yeterli penaltı, kart yok.

İkinci penaltı pozisyonun (Çağlar-Banza) VAR konuşması:

VAR: Oğuzhan hocam, sana sahada bir inceleme öneriyorum.

Oğuzhan Çakır: Geliyorum Atilla hocam.

VAR: Bu temas noktası ilk darbenin. Şimdi buradan normal oynatacağım. Bir açım daha var.

Oğuzhan Çakır: Tamam başka bir açıdan izleyeyim. Teması gördüm topla kimin oynadığını gördüm.

VAR: Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Evet buradan da biraz yavaş çekim temas noktası. Az önce topla oynamadığını gösterdim bu da ayağa darbesi.

Oğuzhan Çakır: Evet oynatalım. Oynat hocam. Gördüm. Tamam benim için yeterli, gördüm temas noktasını. Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim.

VAR: Anlaşıldı.







#Trendyol Süper Lig
#VAR Kayıtları
#Fenerbahçe
#Trabzonspor

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