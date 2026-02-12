Fenerbahçe'ye iyi haber: Sakatlığını atlattı takımla idmana çıktı

Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan Levent Mercan takımla çalışmalara başladı.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilere Süper Kupa maçında sakatlanan ve 1,5 aydır sahalardan uzak kalan Levent Mercan'dan iyi haber geldi.
Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki sol bek oyuncusu takımlara çalışmalara başladı. Mercan'ın Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.