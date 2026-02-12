Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye iyi haber: Sakatlığını atlattı takımla idmana çıktı

Fenerbahçe'ye iyi haber: Sakatlığını atlattı takımla idmana çıktı

14:0412/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Levent Mercan
Levent Mercan

Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan Levent Mercan takımla çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilere Süper Kupa maçında sakatlanan ve 1,5 aydır sahalardan uzak kalan Levent Mercan'dan iyi haber geldi.

Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki sol bek oyuncusu takımlara çalışmalara başladı. Mercan'ın Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.



#Fenerbahçe
#Levent Mercan
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Balıkesir kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Balıkesir kura çekiliş listesi