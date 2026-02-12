Yeni Şafak
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık: Tedesco ilk 11’deki oyuncunun satışına onay verdi

Haber Merkezi
12:3412/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de, bazı oyuncuların da satışına onay verilmemişti. Teknik direktör Domenico Tedesco, sezon sonu için ayrılacak isimlere onay verdi.

Fenerbahçe ara transfer döneminde Jhon Duran, En-Nesyri, Szymanski, Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırmıştı.

Bu oyunculardan bazıları kiralık bazıları da bonservisleriyle gitmişti.

Ayrıca 6 oyuncuya daha ciddi ilgi oluşurken; yönetim, şampiyonluk yarışını riske atmamak adına bu isimlerin satışına onay vermemişti

Fenerbahçe’nin sezon sonunda Jayden Oosterwolde, Oğuz Aydın, Fred, Edson Alvarez (bonservisi alınmayacak) ve Archie Brown ile yollarını ayırması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin bu ayrılıklar sonrasında kasasına 45 milyon euro koyması bekleniyor. 

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Transfer Haberleri
