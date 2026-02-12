Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık: Tedesco ilk 11’deki oyuncunun satışına onay verdi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de, bazı oyuncuların da satışına onay verilmemişti. Teknik direktör Domenico Tedesco, sezon sonu için ayrılacak isimlere onay verdi.

1 /5 Fenerbahçe ara transfer döneminde Jhon Duran, En-Nesyri, Szymanski, Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırmıştı.

2 /5 Bu oyunculardan bazıları kiralık bazıları da bonservisleriyle gitmişti.

3 /5 Ayrıca 6 oyuncuya daha ciddi ilgi oluşurken; yönetim, şampiyonluk yarışını riske atmamak adına bu isimlerin satışına onay vermemişti

4 /5 Fenerbahçe’nin sezon sonunda Jayden Oosterwolde, Oğuz Aydın, Fred, Edson Alvarez (bonservisi alınmayacak) ve Archie Brown ile yollarını ayırması bekleniyor.