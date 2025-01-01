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Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş mesajı: "Sevgimiz hep devam edecek"

Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş mesajı: "Sevgimiz hep devam edecek"

16:051/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Feyyaz Uçar
Feyyaz Uçar

Beşiktaş Kulübü'nün eski futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı kulübün yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Uçar, "Bizim görevimiz devredilebilir ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu taşınır." dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün eski futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı kulübün yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.


Feyyaz Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonucun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim. Ayrıca zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel'e de teşekkür etmeyi borç bilirim. Beşiktaş, her zaman birlik ve beraberlikle en büyük hedeflere ulaşacaktır. Bizim görevimiz devredilebilir ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu taşınır. Her zaman olduğu gibi Beşiktaş'ın yanındayım. Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar, 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."






#Beşiktaş
#Feyyaz Uçar
#Trendyol Süper Lig

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