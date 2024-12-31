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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi

16:2231/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti. Adalı, hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyunculara başarılar diledi.

Beşiktaş'ta Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Yönetim kurulu üyesi Murat Kılıç'ın da yer aldığı görüşmede Adalı, hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyunculara başarılar diledi.


Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Kılıç da yer aldı. Teknik Sorumlumuz Topraktepe ve futbolcularımızla sohbet eden Başkanımız Adalı, siyah-beyazlılarımıza Trendyol Süper Lig'deki Ç. Rizespor maçında başarılar diledi. Başkanımız Serdal Adalı, 2025 yılının takımımıza başarı getirmesi temennisinde bulunarak teknik ekibimizin ve futbolcularımızın yeni yılını kutladı."







#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Trendyol Süper Lig

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