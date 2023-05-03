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Spor

FIFA Kazakistan'da futbolun geliştirilmesine yardımcı olacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kazakistan'da futbolun gelişimine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. Infantino, temaslarda bulunduğu başkent Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da kabul edildi.

11:35 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Kazakistan, FIFA sıralamasında 112. sırada bulunuyor.

Kazakistan, FIFA sıralamasında 112. sırada bulunuyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino Kazakistan'a gitti. Başkent Astana'da temaslarda bulunan Infantino, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.


Tokayev, Kazakistan'da bir milyondan fazla kişinin sistematik olarak futbol oynadığını, 7 binden fazla çocuğun da ülkenin farklı bölgelerinde kurulan merkezlerde antrenman yaptığını anlatarak, "Ziyaretinizi Kazakistan futbolunun gelişimi açısından son derece önemli buluyorum. FIFA ve sizinle olan iyi ortaklığımızı sürdürme niyetindeyiz" diye konuştu.


FIFA Başkanı olarak Kazakistan'da ilk kez bulunduğunu belirten Gianni Infantino ise "Kazakistan sadece bölgesel düzeyde değil, küresel ölçekte de çok önemli bir ülke haline geldi. FIFA için harika bir ortak. Birlikte çalışmamız gerekiyor çünkü futbol bu ülkedeki toplumun entegrasyonu ve diğer ülkelerden insanları bir araya getirmek için harika fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.


Infantino, FIFA'nın başarılı uluslararası deneyimini paylaşmaya ve Kazakistan'da futbolun gelişimine yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı.


#FIFA
#Gianni Infantino
#Kazakistan
#Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
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