SÜPER LİG

Fırtına evinde kayıp

UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansını daha önce yitiren bordo-mavililer, 5. hafta maçında sahasında İspanya’nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu. Gençlerden oluşan kadrosuyla mücadele eden Karadeniz ekibi, 50. dakikada Jaime Mata’nın golüne engel olamayınca 1 puanda kaldı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor 0-1 Getafe

Trabzonspor 0-1 Getafe

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor sahasında İspanya ekibi Getafe’ye 1-0 yenildi. Gruptan çıkma şansı kalmayan ve hafta sonundaki G.Saray derbisini düşünerek genç ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan bordo-mavililer maçta etkili olamazken ikinci yarının başlarında yediği golle rakibine 1-0 yenilerek 5. maçından da galibiyet alamadı. 21. dakikada Avdijaj’in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı. 23’de Fıratcan Üzüm’ün şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 25’de sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Avdijaj’in ortası kaleciden döndü. Devamında Muhammet Akpınar’ın sert vuruşu az farkla auta çıktı. 35’de Olivera’nın soldan ortasına Bruno dokunamadı. 42’de Arambarri’nin dönerek vuruşu üstten az farkla auta gitti. 50. dakikada soldan Kenedy’nin ortasında Jaime Mata penaltı noktası üzerinden dönerek yaptığı vuruşla Getafe’yi 1-0 öne geçirdi. 55’de çeza sahası içinde oluşan karambolde Molina’nın vuruşunda defansa çarpan top tekrar kendisini çarparak auta çıktı. Gruptaki diğer maçta Rusya’nın Krasnodar takımı sahasında İsviçre’nin Basel takımı 1-0 yendi.

Sakatlara yoğun tedavi

Trabzonspor’da kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında açıklama yaptı. Ayaz, yaptığı açıklamada, Abdülkadir Ömür’ün rehabilitasyon süreci çerçevesinde Almanya’ya gideceğini, bacağında ödem ve kanama bulunan Ahmet Cambaz’ın 1 hafta sonra MR’ının çekileceğini, alt baldır adalesinde iki yırtık oluşan Novak’ın sahalara dönüşünün 4-6 hafta arasında olacağını, Sturridge’in kas zarı yırtığının ise iyileştiğini ancak oyuncumuz kendini hazır hissetmediği için bireysel çalıştığını belirtirken, Ekuban ve Onazi’nin kondisyon ve antrenman seviyesini arttırmak için ekstra özel çalışmalar yaptığını açıkladı.

  • Mücadeleden memnunum
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum” dedi. Kadroda yer alan oyuncuların çoğunluğunun altyapıdan geldiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu: “Birçok oyuncumuzun tarihine baktığınızda da çok farklı bir tecrübeyi çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6’sının forma giydiği müsabakada, göğüs göğüse gelme, mücadelenin her zaman içinde olma ve kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek güçleri neyse onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımla maçı oynadık. Tabii ki hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz ama sonuçta rakibimiz de saygı duyacağımız bir rakip. Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum.”
  • Gençlere şans
  • Trabzonspor, Getafe karşısına 21.6 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla çıktı. İlk 11’de alt yapından yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar şans buldu. 25 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler, ilk 11’in en yaşlı oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın sahadaki en genç oyuncusu ise 17 yaşındaki Muhammet Akpınar oldu. Maça yedek başlayan Behlül Aydın da ikinci devre oyuna girerek ilk kez A takım formasını giydi. Serkan ve Muhammet, bu sezon 2. UEFA Avrupa Ligi maçına çıkarken, Kerem ilk kez A takım formasını giydi. Abdurrahim ise bu sezon 2. kez şans buldu. Yine altyapıdan yetişen Uğurcan yedek beklerken, Abdülkadir Parmak ise kaptan olarak sahaya çıktı.


Beşiktaş-Slovan Bratislava: 2-1
Beşiktaş-Slovan Bratislava: 2-1

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta mücadelesinde S. Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş, 2-1'lik skorla bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetine uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.Maçtan notlarBeşiktaş, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçına göre söz konusu karşılaşmaya 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz, kadroda yer alamadı. Bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Enzo Roco şans buldu.Avcı, 4 oyuncusunu dinlendirdiBeşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 4 önemli oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.Avcı, Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ı kadroya almazken, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic'i ise yedek soyundurdu.Siyah-beyazlı ekipte forvette Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir görev aldı. Hutchinson'ın yokluğunda orta sahada Elneny'nin yanında Oğuzhan Özyakup şans buldu.Tyler Boyd orta sahanın solunda görev alırken, Necip Uysal da savunmanın sağında oynadı.İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktıGrubunda daha önce oynadığı 4 maçı da mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, bu sezon İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktı.Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup olmuştu.Stat boş kaldıAvrupa kupalarına erken veda eden Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maça taraftarlar ilgi göstermedi.Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi 10 bine yakın taraftar izledi.Maçtan dakikalar30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.35. dakikada Slovan Bratislava'nın golü geldi. De Marco'nun soldan ortaladığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Daniel sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi.73. dakikada Oğuzhan'dan aldığı topta rakip kaleye bekletmeden sert ve düzgün bir şut gönderen Umut Nayir direğe takıldı.75. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Enzo Roco skora dengeyi getirdi.85. dakikada Caner'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir rakip kaleci Dominik Greif'i geçemedi; bu pozisyonun hemen ardından Caner'in sol kanattan ortasına dokunan Güven'in vuruşunu bir kez daha Greif çıkardı.90. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Ljajic hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.Bu sonucun ardından ev sahibi Beşiktaş gruptaki ilk puanlarını alarak son sırada kalırken, konuk ekip Slovan Bratislava ise 4 puanla kendisine 3. sırada yer buldu.

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