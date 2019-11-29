Fırtına evinde kayıp

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor sahasında İspanya ekibi Getafe’ye 1-0 yenildi. Gruptan çıkma şansı kalmayan ve hafta sonundaki G.Saray derbisini düşünerek genç ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan bordo-mavililer maçta etkili olamazken ikinci yarının başlarında yediği golle rakibine 1-0 yenilerek 5. maçından da galibiyet alamadı. 21. dakikada Avdijaj’in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı. 23’de Fıratcan Üzüm’ün şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 25’de sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Avdijaj’in ortası kaleciden döndü. Devamında Muhammet Akpınar’ın sert vuruşu az farkla auta çıktı. 35’de Olivera’nın soldan ortasına Bruno dokunamadı. 42’de Arambarri’nin dönerek vuruşu üstten az farkla auta gitti. 50. dakikada soldan Kenedy’nin ortasında Jaime Mata penaltı noktası üzerinden dönerek yaptığı vuruşla Getafe’yi 1-0 öne geçirdi. 55’de çeza sahası içinde oluşan karambolde Molina’nın vuruşunda defansa çarpan top tekrar kendisini çarparak auta çıktı. Gruptaki diğer maçta Rusya’nın Krasnodar takımı sahasında İsviçre’nin Basel takımı 1-0 yendi.

Sakatlara yoğun tedavi

Trabzonspor’da kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında açıklama yaptı. Ayaz, yaptığı açıklamada, Abdülkadir Ömür’ün rehabilitasyon süreci çerçevesinde Almanya’ya gideceğini, bacağında ödem ve kanama bulunan Ahmet Cambaz’ın 1 hafta sonra MR’ının çekileceğini, alt baldır adalesinde iki yırtık oluşan Novak’ın sahalara dönüşünün 4-6 hafta arasında olacağını, Sturridge’in kas zarı yırtığının ise iyileştiğini ancak oyuncumuz kendini hazır hissetmediği için bireysel çalıştığını belirtirken, Ekuban ve Onazi’nin kondisyon ve antrenman seviyesini arttırmak için ekstra özel çalışmalar yaptığını açıkladı.

Mücadeleden memnunum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum” dedi. Kadroda yer alan oyuncuların çoğunluğunun altyapıdan geldiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu: “Birçok oyuncumuzun tarihine baktığınızda da çok farklı bir tecrübeyi çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6’sının forma giydiği müsabakada, göğüs göğüse gelme, mücadelenin her zaman içinde olma ve kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek güçleri neyse onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımla maçı oynadık. Tabii ki hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz ama sonuçta rakibimiz de saygı duyacağımız bir rakip. Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum” dedi. Kadroda yer alan oyuncuların çoğunluğunun altyapıdan geldiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu: “Birçok oyuncumuzun tarihine baktığınızda da çok farklı bir tecrübeyi çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6’sının forma giydiği müsabakada, göğüs göğüse gelme, mücadelenin her zaman içinde olma ve kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek güçleri neyse onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımla maçı oynadık. Tabii ki hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz ama sonuçta rakibimiz de saygı duyacağımız bir rakip. Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum.”

Gençlere şans

Trabzonspor, Getafe karşısına 21.6 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla çıktı. İlk 11’de alt yapından yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar şans buldu. 25 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler, ilk 11’in en yaşlı oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın sahadaki en genç oyuncusu ise 17 yaşındaki Muhammet Akpınar oldu. Maça yedek başlayan Behlül Aydın da ikinci devre oyuna girerek ilk kez A takım formasını giydi. Serkan ve Muhammet, bu sezon 2. UEFA Avrupa Ligi maçına çıkarken, Kerem ilk kez A takım formasını giydi. Abdurrahim ise bu sezon 2. kez şans buldu. Yine altyapıdan yetişen Uğurcan yedek beklerken, Abdülkadir Parmak ise kaptan olarak sahaya çıktı.



