Fırtına'da parola güçlü oyun ve 3 puan

Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Trabzonspor, sahadan güçlü oyun ve 3 puanla ayrılmak istiyor. Bordo-mavililer, aynı zamanda deplasmanlardaki 5 maçlık galibiyet hasretine de son vermeyi amaçlıyor.
Trabzonspor, Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 12. haftasında, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele sat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılacak.
Bordo-mavililer ligde 12 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi yeşil-mavili takım ise 10 puanla 16. sırada yer alıyor.
Zorlu mücadele, Trabzonspor için sezonun kritik önemine sahip müsabaka olurken Çaykur Rizespor da küme düşme hattından uzaklaşmak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda istikrarsız bir grafik çizen bordo-mavilil takım, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak hem moral kazanmayı hem de üst sıralar için iddiasını sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında galibiyet alamazken, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu dönemde özellikle hücum hattındaki verimsizliğiyle dikkat çeken Trabzonspor, yalnızca 2 gol atabildi. Hücumdaki bu sıkıntılar, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Çaykur Rizespor karşısında bu sorunu aşarak takımın uyumunu artırmaya çalışması ve galibiyet için güçlü bir oyun sergilemesi bekleniyor. Trabzonspor'da dış sahada sadece Banza 2 gol katkısı verirken, bordo-mavililer bugünkü maçı kazanarak deplasmandaki galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Ozan, Visca, Draguş, Banza.