Fırtına'da parola güçlü oyun ve 3 puan

Zorlu mücadele, Trabzonspor için sezonun kritik önemine sahip müsabaka olurken Çaykur Rizespor da küme düşme hattından uzaklaşmak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda istikrarsız bir grafik çizen bordo-mavilil takım, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak hem moral kazanmayı hem de üst sıralar için iddiasını sürdürmek istiyor.