Osman Çavuşoğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrı: Trabzonspor'un üzerindeki bu algıyı kaldır

Trabzonspor'un Türk futbolunun köklü değerlerinden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Trabzonspor'un son dönemde yaşadığı hakem kıyımları maalesef Türk futbolunun adalet duygusunu örseleyen, fair-play ruhunu yok eden bir boyuta ulaşmış durumdadır. Öyle ki artık hata çizgisini aşmış kasıtlı kararlarla sanki sistematik bir engelleme, bir hakkaniyetsizlik zinciri kurulmuşçasına Trabzonspor'un önüne set çekilmeye çalışılmaktadır" diye konuştu.