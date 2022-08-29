Spor Trabzonsporda Kluivert atağı
TRANSFER

Trabzonspor’da Kluivert atağı

UEFA Avrupa Ligi kadro listesini cumartesi UEFA’ya bildirecek Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. 98’li kuralına uygun bir isim arayışı da bulunan bordo-mavililerde kanat hamlesi için gündeme Justin Kluivert geldi. Peki Justin Kluivert kimdir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
FLAŞ: Trabzonspor Justin Kluivertın peşinde, Kluivert kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Justin Kluivert kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kluivert'ın biyografisi.

Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Kanat hamlesi için temaslarını sürdüren bordo-mavililer 98’li oyuncu kuralını da hesaba katarak hamle yapmak istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Justin Kluivert oldu.

Son iki sezonda Leipzig ve Nice’e kiralanan Hollandalı kanat için bir süredir temaslarını sürdüren bordo-mavililer, Roma ile anlaşma zemini arıyor.

Öncelik Masouras

Trabzonspor, bir süredir kadrosuna katmak istediği Masouras için yeni bir hamle yapsa da Yunan kulübü 28 yaşındaki kanat için bonservis pazarlıklarında indirime gitmiyor.

Bordo-mavililer, Masouras için Olympiakos ile anlaşma zemini bulamazsa Kluivert’ı zorlayacak.

Justin Kluivert kimdir?

5 Mayıs 1999’da Hollanda’nın Zaandam kentinde doğan Justin, Dünyaca ünlü forvet Patrick Kluivert’ın oğludur. Babası gibi futbolcu olmak isteyen Justin, 9 yaşında altyapısına girdiği Ajax A takım formasını ilk kez 2016-17 sezonunda 17 yıl 8 ay 10 günlükken Zwolle deplasmanında giydi.

17.25 milyon Euro transfer bedeli

Ajax formasıyla 56 maça çıkan ve iyi bir görüntü veren Justin Kluivert, 13 gol 10 asistlik performans sergiledi ve 2018 yazında 17.25 milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer oldu. Justin, Roma formasıyla 69 maça çıkarken 9 gol 10 asistlik performans sergiledi fakat pek faydalı bulunmadı ve Leipzig’e kiralandı.

İki sezon kiralandı

1 milyon Euro kiralama bedeli ile Leipzig’e kiralanan Kluivert, Alman kulübünde çıktığı 27 maçta 4 gol 1 asist yaptı ve yeteri kadar süre alamayarak Roma’ya geri döndü.

Sonraki sezon Nice’e kiralanan Kluivert 31 maça çıkarken ve 6 gol 6 asist yaptı fakat Fransız kulübü 14.5 milyon Euro olan opsiyonunu kullanmaya değer görmedi.

Sözleşmesinde son sezonuna giren Justin Kluivert’ın Roma’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Trabzonspor’un oyuncu için temasta olduğu kaydedildi.

  • Kariyerinde 221 maça çıkan Hollandalı kanat forvet, 47 gol, 48 asist yaparken, 2 kez de Hollanda milli takımında görev aldı.

Aubameyang'ı darbedip evini soydular
SPOR
Aubameyang'ı darbedip evini soydular
Transferi açıklandı

Transferi açıklandı

Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye kötü haber.
Yeni golcüsü belli oldu

Yeni golcüsü
belli oldu

​Beşiktaş da istemişti, Başakşehir aldı.
İsmail Kartalı getirin

'İsmail Kartal'ı getirin'

Taraftarlar, deneyimli teknik adam için kampanya başlattı.
'Fırtına mevsimi <br>devam edecek'

'Fırtına mevsimi
devam edecek'

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, camiaya seslendi.
Darbedip <br>evini soydular

Darbedip
evini soydular

​Aubameyang'a hırsızlık şoku.
İstatistiklerde zirve

İstatistiklerde zirve

​0-0 biten derbide Marc Bartra, yaptıklarıyla ön plana çıktı.
F.Bahçelileri <br>üzecek iddia

F.Bahçelileri
üzecek iddia

Dünya Kupası'ndan sonra milli takım çalıştırabilir.
Yeniden Paixao

Yeniden Paixao

​Marco Paixao, 169 gün sonra Altay formasıyla gol attı.
Monaco engeli

Monaco engeli

​PSG, Monaco ile evinde 1-1 berabere kaldı.
Real Madrid durdurulamıyor

Real Madrid durdurulamıyor

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Espanyol'u 3-1'lik skorla geçti.
İmzaya kaldı

İmzaya kaldı

​Beşiktaş, Dembele transferinde sona yaklaştı.
'Takıma alışmaya başladım'

'Takıma alışmaya başladım'

Lucas Torreira, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
'Gitmek istiyor'

'Gitmek istiyor'

​Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.