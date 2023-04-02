Fransız teknik adamdan skandal karar: Oruç tuttuğu için kadroya almadı

Hadjam, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 9 maçta 1 asist yaptı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes'ta teknik direktör Kombouare, skandal bir karara imza attı.
59 yaşındaki çalıştırıcı, Reims ile oynayacakları maç öncesi futbolcuların oruç tutmalarını yasakladı. Takımın Cezayirli beki Jaouen Hadjam, bu karara karşı çıktı ve orucunu bozmayacağını hocasına iletti. Antoine Kombouare bunun üzerine 20 yaşındaki futbolcuyu maç kadrosundan çıkardı.
Kombouare'nin bu tutumu büyük tepki çekti. Taraftarlar, maç kadrosunun açıklandığı paylaşımın altına yorum yaparak Fransız teknik adamı eleştirdi.
Fransa Futbol Federasyonu da Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladığını duyurmuştu.