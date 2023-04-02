Fransız teknik adamdan skandal karar: Oruç tuttuğu için kadroya almadı

59 yaşındaki çalıştırıcı, Reims ile oynayacakları maç öncesi futbolcuların oruç tutmalarını yasakladı. Takımın Cezayirli beki Jaouen Hadjam, bu karara karşı çıktı ve orucunu bozmayacağını hocasına iletti. Antoine Kombouare bunun üzerine 20 yaşındaki futbolcuyu maç kadrosundan çıkardı.