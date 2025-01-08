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Galatasaray-Başakşehir

Galatasaray-Başakşehir

Haber Merkezi
19:228/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşıyor.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak. Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.


İlk 11'ler
Galatasaray
: Günay, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Yusuf Demir, Berkan, Kerem, Efe Akman, Sallai, Batshuayi.
Başakşehir:
Muhammed, Hamza, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek.


#Galatasaray
#Başakşehir
#Türkiye Kupası

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