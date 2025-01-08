Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak. Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.