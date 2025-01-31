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Beşiktaş veda etti: Galatasaray ve Fenerbahçe devam ediyor

Beşiktaş veda etti: Galatasaray ve Fenerbahçe devam ediyor

01:0031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'in ilk aşama bugün oynanacak maçlarla sona eriyor.
UEFA Avrupa Ligi'in ilk aşama bugün oynanacak maçlarla sona eriyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam kritik maçlara çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off bileti alırken Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Twente'ye deplasmanda 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Danimarka deplasmanında FC Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı Lacivertliler, bu sonuçla ligi 24. sırada tamamladı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Play-Off turunda Anderlecht ya da Bodo Glimt takımlarından biriyle eşleşecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 şansını Ajax mağlubiyetiyle yitirdi. Sarı-Kırmızılılar, Amsterdam deplasmanında 2-1 yenildi ve ligi 14. sırada tamamladı. Galatasaray'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri FC Midtjylland ve Az Alkmaar oldu.

AJAX - GALATASARAY maçının istatistik sayfası
MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE maçının istatistik sayfası
TWENTE - BEŞİKTAŞ maçının istatistik sayfası
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi

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