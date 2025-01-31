UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Twente'ye deplasmanda 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Danimarka deplasmanında FC Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı Lacivertliler, bu sonuçla ligi 24. sırada tamamladı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Play-Off turunda Anderlecht ya da Bodo Glimt takımlarından biriyle eşleşecek.