UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam kritik maçlara çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off bileti alırken Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Twente'ye deplasmanda 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Danimarka deplasmanında FC Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı Lacivertliler, bu sonuçla ligi 24. sırada tamamladı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Play-Off turunda Anderlecht ya da Bodo Glimt takımlarından biriyle eşleşecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 şansını Ajax mağlubiyetiyle yitirdi. Sarı-Kırmızılılar, Amsterdam deplasmanında 2-1 yenildi ve ligi 14. sırada tamamladı. Galatasaray'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri FC Midtjylland ve Az Alkmaar oldu.