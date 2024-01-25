Galatasaray - İstanbulspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Süper Lig 22. haftasında

evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu görev yapamayacak. Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.