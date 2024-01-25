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Spor

Galatasaray evinde 4 eksikle İstanbulspor’u ağırlıyor: Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakçı...

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor’u ağırlıyor. Rams Park’ta bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Okan Buruk Trabzon deplasmanında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Zaha'yı yine forvette oynatacak. Peki, Mauro Icardi ve Abdülkerim İstanbul maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler.

14:11 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:14 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray - İstanbulspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Galatasaray - İstanbulspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Süper Lig 22. haftasında
evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu görev yapamayacak. Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

23 Kaan Ayhan

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

10 Dries Mertens

14 Wilfried Zaha

53 Barış Alper Yılmaz

İSTANBULSPOR

59 Alp Arda

4 Mehmet Yeşil

14 Simon Deli

23 Okan Erdogan

66 Ali Yaşar

6 Modestas Vorobjovas

7 David Sambissa

18 Alassane Ndao

24 Muammer Sarıkaya

34 Florian Loshaj

27 Valon Ethemi

MAURO ICARDİ İSTANBUL SPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yenen ilk 11’i bugünkü İstanbulspor maçında bozmayacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzon deplasmanında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Zaha'yı yine forvette oynatacak. Sakatlıktan dönen ve henüz fizik olarak hazır olmayan Mauro Icardi'nin istanbulspor karşılaşmasında da yedek soyunması bekleniyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İSTANBULSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.





#Galatasaray
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
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