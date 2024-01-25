Galatasaray - İstanbulspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
23 Kaan Ayhan
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
8 Kerem Demirbay
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
10 Dries Mertens
14 Wilfried Zaha
53 Barış Alper Yılmaz
İSTANBULSPOR
59 Alp Arda
4 Mehmet Yeşil
14 Simon Deli
23 Okan Erdogan
66 Ali Yaşar
6 Modestas Vorobjovas
7 David Sambissa
18 Alassane Ndao
24 Muammer Sarıkaya
34 Florian Loshaj
27 Valon Ethemi
MAURO ICARDİ İSTANBUL SPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yenen ilk 11’i bugünkü İstanbulspor maçında bozmayacak.
Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzon deplasmanında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Zaha'yı yine forvette oynatacak. Sakatlıktan dönen ve henüz fizik olarak hazır olmayan Mauro Icardi'nin istanbulspor karşılaşmasında da yedek soyunması bekleniyor.
ABDÜLKERİM BARDAKCI İSTANBULSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu görev yapamayacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.