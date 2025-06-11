Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan oyun kurucu takviyesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamda oyun kurucu Kamiah Smalls’i kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A Ligi takımlarından Reyer Venezia forması ile tamamlayan Amerika ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Kamiah Smalls’a Galatasaray forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.