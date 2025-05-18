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Galatasaray - Kayserispor | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Kayserispor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:5418/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.

Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar en az bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Şansalan düdük çalacak.


Sarı-kırmızılılar sahadan en az bir puanla ayrılması halinde 25. şampiyonluğa ulaşacak ve 5. yıldızı takan ilk takım olarak tarihe geçecek.


Hafta içinde Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, Süper Lig'de de şampiyonluğu garantilemeyi hedefliyor.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın. Şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.


GALATASARAY - KAYSERİSPOR 11'LER
Galatasaray:
Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Kayserispor:
Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

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