Spor Altay Kulübü Galatasarayı bekliyor
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Altay Kulübü Galatasaray'ı bekliyor

1. Lig'de transfer yasağıyla mücadele eden Altay'da mevcut kadroyu korumak için futbolculara ödeme yapmak zorunda olan ve kaynak arayışlarını sürdüren yönetim, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'tan gelecek ikinci ödeme taksitini dört gözle bekliyor.

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Haber Merkezi DHA
Galatasaray Kazımcan Karataşın bonservisi için ne kadar ödedi?
Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.

Siyah-beyazlıların, 20 milyon TL bonservis ücreti karşılığında sarı-kırmızı kulübe gönderilen Kazımcan'ın satışından ilk etapta 10 milyon TL aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın ikinci taksit olarak İzmir temsilcisine yarın 10 milyon TL daha ödeme yapacağı belirtildi.

Galatasaray'dan gelecek parayla öncelikle kulübe ihtarname gönderen Tolga ve Naderi'nin taksitlerini yatırmayı planlayan kurmaylar, bir miktar ödeme yapılan Björkander ve ödeme bekleyen Paixao'nun da alacaklarını yatırmak zorunda. Ödemeleri yapılmaması halinde bu futbolcuların 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılmama tehlikesi bulunuyor.

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Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması: Kopma ve yırtık tespit edildi

Arda kadro dışı

Altay'da altyapıdan yetişen ve sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan genç orta saha oyuncusu Arda Gezer, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Arda, Antalya kamp kadrosuna dahil edilmedi. 20 yaşındaki merkez orta saha Arda, ilk yarıda 10 maçta forma giydi.
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