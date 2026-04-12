Galatasaray - Kocaelispor | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Kocaelispor | Canlı skor - Canlı sonuç

16:1612/04/2026, الأحد
Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Kocaelispor 1-0 kazanmıştı.
Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Kocaelispor 1-0 kazanmıştı.

Trendyol Süper Lig 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de oynanacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı anlatıma haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 29. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Lider konumda yer alan sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'da kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, Kocaelispor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Kocaelispor'da ise sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh'tan yoksun bir şekilde sahaya çıkacak.


GALATASARAY - KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış.

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Sissoho, Agyei, Tayfur, Serdar


GALATASARAY - KOCAELİSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

