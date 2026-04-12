Galatasaray - Kocaelispor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de oynanacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı anlatıma haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Lider konumda yer alan sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
Galatasaray'da kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, Kocaelispor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
Kocaelispor'da ise sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh'tan yoksun bir şekilde sahaya çıkacak.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış.
Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Sissoho, Agyei, Tayfur, Serdar