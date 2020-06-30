Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcularda son durum
Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların son durumu
Süper Lig'in 30. haftası zirve yarışında kritik bir maça sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, zirvenin 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'a konuk olacak. Bu kritik mücadele öncesi iki takımın da sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığı dikkati çekiyor. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçında sakat ve cezalı oyucuların son durumları.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 30 haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer mücadeleyi kazanarak sarı-kırmızılıların şampiyonluk ümitlerini bitirmek istiyor hem de önemli bir virajdan kayıp yaşamadan dönmek istiyor.
Zirvenin 8 puan gerisinde 4. sırada yer alan Galatasaray ise Trabzonspor'u mağlup ederek ligin bitimine son 5 hafta kala kayıp yaşamak istemiyor.
Trabzonspor'da sakat futbolcular: Nwakaeme ve Ekuban yetişebilir
Bu kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri sakat ve cezalı oyuncuların durumları.
Trabzonspor’da özellikle takıma skor anlamında büyük katkı sağlayan ve son Ankaragücü karşılaşmasında yoklukları hissedilen Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme’nin de Galatasaray karşılaşmasına yetişme ihtimallerinin bulunduğu belirtildi. Ekuban’ın hafta sonu Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek düzeyde bulunduğu, Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın da durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.
Üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme’nin de bu zorlu periyotta takımını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun yapılacak son kontrollerinde sağlık ekibinin onay vermesi durumunda Galatasaray karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.
Trabzonspor'da cezalı futbolcu
Ankaragücü maçında sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Hosseini TFF'nin kararını bekliyor
Alanyaspor maçında kırmızı kart gören ve Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyen Hosseini, iki maçla cezalandırılması durumunda derbide sahaya çıkamayacak.
Galatasaray'da sakat futbolcular
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sakatlık konusunda en çok başı ağrıyan takımlardan biri oldu. Çaykur Rizespor maçında Muslera ve Andone'yi kaybeden sarı-kırmızılılarda ardından Falcao, Marcao ve son olarak Medipol Başakşehir maçında Lemina ile Linnes sakatlandı.
Lemina zor, Falcao şüpheli
Lemina ve Linnes'in Trabzonspor maçında forma giymesinin zor olduğu belirtilirken, Falcao'nun durumunun yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.
Sezonu kapatan Luyindama, Muslera ve Andone ile sakatlığı bulunan Marcao, Trabzonspor maçında oynayamayacak.
Galatasaray'da cezalı futbolcu
Cezası biten Mariano, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Adem Büyük ise cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Ahmet Çalık'un durumu verilecek cezaya bağlı
Gaziantep maçında kırmızı kart gören Ahmet Çalık, iki maç ceza alması durumunda Trabzonspor'a karşı oynayamayacak.
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