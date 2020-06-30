SÜPER LİG

Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcularda son durum

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların son durumu

Süper Lig'in 30. haftası zirve yarışında kritik bir maça sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, zirvenin 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'a konuk olacak. Bu kritik mücadele öncesi iki takımın da sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığı dikkati çekiyor. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçında sakat ve cezalı oyucuların son durumları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Süper Lig'in 30 haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer mücadeleyi kazanarak sarı-kırmızılıların şampiyonluk ümitlerini bitirmek istiyor hem de önemli bir virajdan kayıp yaşamadan dönmek istiyor.

Zirvenin 8 puan gerisinde 4. sırada yer alan Galatasaray ise Trabzonspor'u mağlup ederek ligin bitimine son 5 hafta kala kayıp yaşamak istemiyor.

Trabzonspor'da sakat futbolcular: Nwakaeme ve Ekuban yetişebilir

Bu kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri sakat ve cezalı oyuncuların durumları.

Trabzonspor’da özellikle takıma skor anlamında büyük katkı sağlayan ve son Ankaragücü karşılaşmasında yoklukları hissedilen Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme’nin de Galatasaray karşılaşmasına yetişme ihtimallerinin bulunduğu belirtildi. Ekuban’ın hafta sonu Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek düzeyde bulunduğu, Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın da durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme’nin de bu zorlu periyotta takımını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun yapılacak son kontrollerinde sağlık ekibinin onay vermesi durumunda Galatasaray karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.

Nwakaeme ve Ekuban'ın yokluğu Sörloth'un performansını da kötü yönde etkiledi.
Nwakaeme ve Ekuban'ın yokluğu Sörloth'un performansını da kötü yönde etkiledi.

Trabzonspor'da cezalı futbolcu

Ankaragücü maçında sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Pereira, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 1 gol atarken, 5 de asist yaptı.
Pereira, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 1 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Hosseini TFF'nin kararını bekliyor

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören ve Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyen Hosseini, iki maçla cezalandırılması durumunda derbide sahaya çıkamayacak.

Hosseini, Alanyaspor maçında rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görmüştü.
Hosseini, Alanyaspor maçında rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görmüştü.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un kalan maçları
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un kalan maçları

Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da lider Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti. İki takım arasında 2 puanlık fark açılmazken bordo-mavililer, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu da sürdürdü.Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor.Karadeniz ekibi şampiyonluk için kalan maçlarda hata yapmadan Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.Lider Başakşehir'in kalan maçlarıİşte Trabzonspor'un kalan 5 maçıGalatasaray (D)AntalyasporDenizlispor (D)KonyasporKayserispor (D)

Galatasaray'da sakat futbolcular

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sakatlık konusunda en çok başı ağrıyan takımlardan biri oldu. Çaykur Rizespor maçında Muslera ve Andone'yi kaybeden sarı-kırmızılılarda ardından Falcao, Marcao ve son olarak Medipol Başakşehir maçında Lemina ile Linnes sakatlandı.

Lemina zor, Falcao şüpheli


Lemina ve Linnes'in Trabzonspor maçında forma giymesinin zor olduğu belirtilirken, Falcao'nun durumunun yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

Sezonu kapatan Luyindama, Muslera ve Andone ile sakatlığı bulunan Marcao, Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Lemina, Başakşehir maçının 53. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Lemina, Başakşehir maçının 53. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray'da cezalı futbolcu

Cezası biten Mariano, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Adem Büyük ise cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Mariano cezası nedeniyle Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmıştı.
Mariano cezası nedeniyle Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmıştı.

Galatasaray'da Adem Büyük Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?
Galatasaray'da Adem Büyük Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maçta sarı-kırmızılıların santrfor bölgesinde kimin oynayacağı merak konusu olurken Adem Büyük'ün derbide forma giyip giyemeyeceği konusu kafaları karıştırdı.Adem Büyük kaç maç ceza aldı?Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maçtan men edilen Adem Büyük'ün cezası, Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirildi. Rizespor maçında gördüğü ilk sarı kartla cezalı duruma düşen Adem Büyük, ikinci sarı karttan kırmızı görmesi sonucu böylelikle artı 1 maç daha ceza almış oldu.Adem Büyük Trabzonspor maçında forma giyemeyecek Toplamda 2+1 maç ceza alan tecrübeli futbolcu, cezasının ikisini Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında çekti.Trabzonspor maçında forma giyemeyecek Adem Büyük, 31. haftada Alanyaspor maçında görev verilmesi durumunda oynayabilecek.Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların son durumu

Ahmet Çalık'un durumu verilecek cezaya bağlı

Gaziantep maçında kırmızı kart gören Ahmet Çalık, iki maç ceza alması durumunda Trabzonspor'a karşı oynayamayacak.

Ahmet Çalık, Gaziantep FK maçında direkt kırmızı kart görmüştü.
Ahmet Çalık, Gaziantep FK maçında direkt kırmızı kart görmüştü.


Galatasaray'ın kalan maçları
Galatasaray'ın kalan maçları

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve ile arasındaki 8 puanlık farkı eritemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şansını zora soktu.Zirvedeki kritik maçta kazanan çıkmadıTerim'in öğrencileri, 29 hafta sonunda 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan Trabzonspor ikinci, 60 puan elde eden Medipol Başakşehir ise zirvede yer aldı.Galatasaray, şampiyonluk için kalan haftaları kayıpsız geçse de rakiplerinin puanlar kaybetmesini bekleyecek. Lider Başakşehir'in kalan maçlarıHedef Şampiyonlar LigiSezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka almak istiyor.Kalan 5 maçın 3'ü deplasmandaİşte sarı-kırmızılı takımın ligde kalan son 5 maçı:TrabzonsporAlanyaspor (D)Ankaragücü (D)GöztepeAntalyaspor (D)

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