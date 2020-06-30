Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların son durumu

Süper Lig'in 30 haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer mücadeleyi kazanarak sarı-kırmızılıların şampiyonluk ümitlerini bitirmek istiyor hem de önemli bir virajdan kayıp yaşamadan dönmek istiyor.

Zirvenin 8 puan gerisinde 4. sırada yer alan Galatasaray ise Trabzonspor'u mağlup ederek ligin bitimine son 5 hafta kala kayıp yaşamak istemiyor.

Trabzonspor'da sakat futbolcular: Nwakaeme ve Ekuban yetişebilir

Bu kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri sakat ve cezalı oyuncuların durumları.

Trabzonspor’da özellikle takıma skor anlamında büyük katkı sağlayan ve son Ankaragücü karşılaşmasında yoklukları hissedilen Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme’nin de Galatasaray karşılaşmasına yetişme ihtimallerinin bulunduğu belirtildi. Ekuban’ın hafta sonu Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek düzeyde bulunduğu, Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın da durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme’nin de bu zorlu periyotta takımını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun yapılacak son kontrollerinde sağlık ekibinin onay vermesi durumunda Galatasaray karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.

Trabzonspor'da cezalı futbolcu

Ankaragücü maçında sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Hosseini TFF'nin kararını bekliyor

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören ve Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyen Hosseini, iki maçla cezalandırılması durumunda derbide sahaya çıkamayacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un kalan maçları Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da lider Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti. İki takım arasında 2 puanlık fark açılmazken bordo-mavililer, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu da sürdürdü.Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor.Karadeniz ekibi şampiyonluk için kalan maçlarda hata yapmadan Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.Lider Başakşehir'in kalan maçlarıİşte Trabzonspor'un kalan 5 maçıGalatasaray (D)AntalyasporDenizlispor (D)KonyasporKayserispor (D)

Galatasaray'da sakat futbolcular

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sakatlık konusunda en çok başı ağrıyan takımlardan biri oldu. Çaykur Rizespor maçında Muslera ve Andone'yi kaybeden sarı-kırmızılılarda ardından Falcao, Marcao ve son olarak Medipol Başakşehir maçında Lemina ile Linnes sakatlandı.

Lemina zor, Falcao şüpheli



Lemina ve Linnes'in Trabzonspor maçında forma giymesinin zor olduğu belirtilirken, Falcao'nun durumunun yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

Sezonu kapatan Luyindama, Muslera ve Andone ile sakatlığı bulunan Marcao, Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Galatasaray'da cezalı futbolcu

Cezası biten Mariano, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Adem Büyük ise cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Adem Büyük Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maçta sarı-kırmızılıların santrfor bölgesinde kimin oynayacağı merak konusu olurken Adem Büyük'ün derbide forma giyip giyemeyeceği konusu kafaları karıştırdı.Adem Büyük kaç maç ceza aldı?Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maçtan men edilen Adem Büyük'ün cezası, Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirildi. Rizespor maçında gördüğü ilk sarı kartla cezalı duruma düşen Adem Büyük, ikinci sarı karttan kırmızı görmesi sonucu böylelikle artı 1 maç daha ceza almış oldu.Adem Büyük Trabzonspor maçında forma giyemeyecek Toplamda 2+1 maç ceza alan tecrübeli futbolcu, cezasının ikisini Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında çekti.Trabzonspor maçında forma giyemeyecek Adem Büyük, 31. haftada Alanyaspor maçında görev verilmesi durumunda oynayabilecek.Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların son durumu

Ahmet Çalık'un durumu verilecek cezaya bağlı

Gaziantep maçında kırmızı kart gören Ahmet Çalık, iki maç ceza alması durumunda Trabzonspor'a karşı oynayamayacak.



