Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise 3. turda Orduspor 1967'yi 5-1, 4. turda da Çankaya FK'yı 2-1'lik skorla yenerek 5. tura yükseldi. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanacak takım adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, bu akşam saat 21.00 'de RAMS Park'ta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 KAL F. Muslera V. Nelsson

25 DEF V. Nelsson

42 DEF Abdülkerim Bardakcı

53 DEF Barış Alper Yılmaz

93 DEF S. Boey

10 ORT D. Mertens

14 ORT Wilfried Zaha

20 ORT Tete

34 ORT L. Torreira

91 ORT T. Ndombele

21 FOR Halil Dervişoğlu

ÜMRANİYESPOR

13 KAL Orkun Özdemir

15 DEF F. Nzaba

17 DEF Yasin Güreler

23 DEF Y. Demir

24 DEF Alperen Babacan

10 ORT O. Kayode

20 ORT Ensar Kemaloğlu

72 ORT M. Himmet Ertürk

88 ORT C. Akabueze

89 ORT Amilton 83'

9 FOR M. Yatabaré

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR CANLI SKOR

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE

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MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın evinde oynayacağı Ümraniyespor ile kupada ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kupada ilk randevu

Galatasaray ile Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 2'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez gol sevinci yaşarken, Ümraniye de 2 gol kaydetti.

Galatasaray 8 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 20 mücadelede kalesinde 11 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Aslan, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

Eksikler

Galatasaray'da Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi ve Sergio Oliveira sakatlıklarından, Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından dolayı kadroda yer almayacak.

Sakatlığından dolayı oynamayan Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Ümraniyespor maçında görev alacak. Sanchez son olarak 12 Aralık 2023 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son müsabakası olan deplasmanda Kopenhag'a karşı oynamıştı.

Ümraniyespor 5 maçtır kaybetmiyor

Ümraniyespor, 1. Lig'de son yenilgisini Boluspor karşısında aldı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı. Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan Nas, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer oldu.

Burak Pakkan düdük çalacak

Galatasaray - Ümiraniyespor karşılaşmasını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ömer Faruk Turtay olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5 .TUR TOPLU SONUÇLAR







