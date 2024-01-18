GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 KAL F. Muslera V. Nelsson
25 DEF V. Nelsson
42 DEF Abdülkerim Bardakcı
53 DEF Barış Alper Yılmaz
93 DEF S. Boey
10 ORT D. Mertens
14 ORT Wilfried Zaha
20 ORT Tete
34 ORT L. Torreira
91 ORT T. Ndombele
21 FOR Halil Dervişoğlu
ÜMRANİYESPOR
13 KAL Orkun Özdemir
15 DEF F. Nzaba
17 DEF Yasin Güreler
23 DEF Y. Demir
24 DEF Alperen Babacan
10 ORT O. Kayode
20 ORT Ensar Kemaloğlu
72 ORT M. Himmet Ertürk
88 ORT C. Akabueze
89 ORT Amilton 83'
9 FOR M. Yatabaré
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MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın evinde oynayacağı Ümraniyespor ile kupada ilk kez karşı karşıya gelecek.
Kupada ilk randevu
Galatasaray ile Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 2'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez gol sevinci yaşarken, Ümraniye de 2 gol kaydetti.
Galatasaray 8 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Ligin en az gol yiyen takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 20 mücadelede kalesinde 11 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Aslan, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.
Eksikler
Galatasaray'da Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi ve Sergio Oliveira sakatlıklarından, Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından dolayı kadroda yer almayacak.
Sakatlığından dolayı oynamayan Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Ümraniyespor maçında görev alacak. Sanchez son olarak 12 Aralık 2023 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son müsabakası olan deplasmanda Kopenhag'a karşı oynamıştı.
Ümraniyespor 5 maçtır kaybetmiyor
Ümraniyespor, 1. Lig'de son yenilgisini Boluspor karşısında aldı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı. Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan Nas, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer oldu.
Burak Pakkan düdük çalacak
Galatasaray - Ümiraniyespor karşılaşmasını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ömer Faruk Turtay olacak.