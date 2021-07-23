Galatasaray'a sürpriz 10 numara: Eski başkan duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre sarı-kırmızılılar Romanya ekibi Universitatea Craiova'da forma giyen Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı.

Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanı Dumitru Dragomir, katıldığı televizyon canlı yayınında "Bir söylenti duydum ve ilk kez açıklıyorum. Craiova bugün en iyi oyuncusuyla vedalaştı. Cicaldau'yu 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Galatasaray'a verdiler" dedi.

Cicaldau, geçen sezon forma giydiği 43 maçta 12 gol atarken 4 de asist kaydetti. Romanya Milli Takımı'nda da 14 maça çıkan genç oyuncu iki kez fileleri havalandırdı.

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