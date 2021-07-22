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Fatih Terim: Gereken neyse zaman içerisinde yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-1'lik PSV mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Takımın hazır olmadığını ifade eden Terim, 'Galatasaraylılar benim neden üç sene zaman istediğimi daha iyi anlamıştır' ifadelerini kullandı. Basın toplantısının başında ise bir basın mensubunun; Neden üçlü savunmayı tercih ettiğiniz merak edildi' sözlerine tecrübeli teknik adamın, 'Kim merak etti, sen mi?' şeklinde cevap vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim: Gereken neyse zaman içerisinde yapacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçında oynanan oyuna böyle tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV'ye 5-1 mağlup olarak tur şansını zora sokan Galatasaray'da Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Mağlubiyet için üzgün olduğunu ifade eden Terim, zaman içerisinde gereken neyse yapacağız ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

  • Bizden daha iyi oynadılar. Rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız.
  • PSV, tura bizden daha yakın. Üzgünüz ama gereken neyse zaman içerisinde yapacağız.
  • Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mostafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk.
  • İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz.
  • Elimizdeki iki santrfor ideal olduğu zaman, oyun planımız da ona uygun olursa koyarız.

Basın toplantısında 'kim merak etti?' polemiği

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-1'lik PSV mağlubiyeti sonrası bir basın mensubunun 'Neden üçlü savunmayı tercih ettiğiniz merak edildi' sözlerine; 'Kim merak etti, sen mi?' şeklinde yanıt vermesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Basın toplantısında ilginç diyalog: Kim merak etti?
OYNAT 00:59
Basın toplantısında ilginç diyalog: Kim merak etti?
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV'ye 5-1 mağlup olarak tur şansını zora sokan Galatasaray'da karşılaşma sonrası Fatih Terim'in bir basın mensubuyla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.


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