Fatih Terim: Gereken neyse zaman içerisinde yapacağız

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV'ye 5-1 mağlup olarak tur şansını zora sokan Galatasaray'da Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Mağlubiyet için üzgün olduğunu ifade eden Terim, zaman içerisinde gereken neyse yapacağız ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:
- Bizden daha iyi oynadılar. Rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız.
- PSV, tura bizden daha yakın. Üzgünüz ama gereken neyse zaman içerisinde yapacağız.
- Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mostafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk.
- İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz.
- Elimizdeki iki santrfor ideal olduğu zaman, oyun planımız da ona uygun olursa koyarız.
Basın toplantısında 'kim merak etti?' polemiği
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-1'lik PSV mağlubiyeti sonrası bir basın mensubunun 'Neden üçlü savunmayı tercih ettiğiniz merak edildi' sözlerine; 'Kim merak etti, sen mi?' şeklinde yanıt vermesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.