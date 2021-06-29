Spor Galatasarayın gözdesi kulübünde kaldı
TRANSFER

Galatasaray'ın gözdesi kulübünde kaldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı futbolcusu Fernandinho'nun sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Haber Merkezi AA
Galatasarayın gözdesi kulübünde kaldı
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu Fernandinho'nun sezon sonunda biten sözleşmesinin 2022 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren takımın kaptanı Fernandinho, "Futbol kafamda ve zihnimde yaşamaya devam ediyor. Görevim henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.

Manchester City'ye 2013'te Shakhtar Donetsk takımından transfer olan Fernandinho, geçen sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada görev alırken, 1 kez ağları sarstı.

Takımıyla 350 resmi maça çıkan defansif orta saha oyuncusu, bu dönemde 6 lig kupası ve 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

  • Fernandinho'nun adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.

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