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Spor

Galatasaray'ın kiraya gönderdiği Cicaldau 10 gole direkt etki etti

Galatasaray'ın Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'ya kiralık olarak gönderdiği Alexandru Cicaldau, performansıyla takdir topluyor. Rumen orta saha oyuncusu, çıktığı 23 resmi maçta 10 gole katkı verdi.

23:23 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Alexandru Cicaldau, sezon başında BAE ligine kiralık olarak gönderilmişti.

Alexandru Cicaldau, sezon başında BAE ligine kiralık olarak gönderilmişti.

Galatasaray'ın sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne kiralık olarak gönderdiği Alexandru Cicaldau, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Rumen orta saha oyuncusu, kiralık olarak forma giydiği takımında çıktığı 23 resmi maçta 10 gole direkt katkı sağladı. Cicaldau, 5 gol atarken 5 de asist yaptı.

Galatasaray'ın daha fazla süre alması için BAE'ye gönderdiği futbolcu, son çıktığı Dibba Al-Fujairah maçında takımı adına bir gol katkısı verdi.

İşte Cicaldau'nun 2-2 biten karşılaşmada takımını 2-1 öne geçirdiği gol;

#Galatasaray
#Ittihad Kalba
#Cicaldau
1 saat önce
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Galatasaray'ın kiraya gönderdiği Cicaldau 10 gole direkt etki etti
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