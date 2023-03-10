Galatasaray'ın kiraya gönderdiği Cicaldau 10 gole direkt etki etti

Galatasaray'ın sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne kiralık olarak gönderdiği Alexandru Cicaldau, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Rumen orta saha oyuncusu, kiralık olarak forma giydiği takımında çıktığı 23 resmi maçta 10 gole direkt katkı sağladı. Cicaldau, 5 gol atarken 5 de asist yaptı.