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Spor

A Milli Takımımız sahaya çıkıyor: İlk rakip Galler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanında başlıyor. Cordiff Şehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta ay-yıldızlıların hedefi B Ligi 4. Grup mücadelelerine galibiyetle başlamak.

09:27 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Milliler, Galller'e karşı oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.
Milliler, Galller'e karşı oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV'8den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak.



Hakan Çalhanoğlu zor

A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı. Ayrıca aday kadroda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.


Muhtemel 11'ler

Galler:
Ward, Williams, Cabango, Mepham, Ben Davies, Sheehan, James, Thomas, Wilson, Matondo, Johnson
Türkiye:
Uğurcan, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, İsmail, Orkun, Arda Güler, İrfan Can, Kenan, Barış Alper




#Uluslar Ligi
#Türkiye
#Galler
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