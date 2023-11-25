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Spor

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: 0-1 (ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 45+4. dakikada Alper Uludağ kaydetti. Gaziantep - Ankaragücü maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
18:03 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:26 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gaziantep-Ankaragücü maçından kareler

Gaziantep-Ankaragücü maçından kareler

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 45+4. dakikada Alper Uludağ kaydetti.


Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 16'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı. Gelecek hafta Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Gaziantep-Ankaragücü maçının özeti

19. dakikada MKE Ankaragücü'nün gelişen atağında ceza sahasında ortayla buluşan Sowe'in vuruşunu kaleci Nita karşılayarak içeri gönderdi. Rakip ceza sahasında meşin yuvarlığı önünde bulan Erkan Bekiroğu'nun vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


45. dakikada konuk ekibin sol kanatta gelişen atağında ise Alper Uludağ'ın defansın arkasına açtığı ortayla ceza sahasında buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Nita topu kontrol etti.


45+2. dakikada konuk ekip golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Erkan Bekiroğlu'nun pasıyla buluşan Alper Uludağ'ın çektiği şut kaleci Nita'nın solunda ağlarla buluştu: 0-1.


Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


57. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Renaldo'nun çektiği şutu kaleci Nita çıkardı.


80. dakikada MKE Ankaragücü'nün orta sahadaki atağında ceza yayındaki topla buluşan Erkan Bekiroğlu'nun çektiği şut kale dibine yakın noktadan auta gitti.


90+2. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Han Güngördü'nün gönderdiği topa rakip ceza yayına yakın alında buluşan Sowe'nin aşırtma şutunu kaleci Nita kontrol etti.


Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.






#Süper Lig
#Gaziantep
#Ankaragücü
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