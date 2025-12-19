Yeni Şafak
Gaziantep FK Burak Yılmaz'la yeniden anlaştı

16:4519/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
IHA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde istifa ederek görevinden ayrılan Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde istifa eden Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile başarılı teknik adam arasında yapılan görüşmede sorunlar giderilerek yeniden anlaşma sağlanırken, bu karar "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep ’Yılmaz’" başlığıyla kamuoyuna duyuruldu.


Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



