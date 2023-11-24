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Spor

Gazze paylaşımına skandal gözaltı kararı

Fransa takımlarından Nice'in futbolcusu Youcef Atal, geçen ay İsrail ve Hamas arasındaki çatışma ile ilgili yaptığı paylaşım ve beğeniler sonrasında teröre teşvik sebebiyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

18:30 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 18:34 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Youcef Atal

Youcef Atal

Fransa 1. Lig (Ligue 1) takımlarından Nice forması giyen Cezayirli sağ bek oyuncusu Youcef Atal, paylaştığı sosyal medya mesajı üzerine gözaltına alındı.


Filistin'e destek paylaşımı sebebiyle kadro dışı bırakılan Youcef Atal "terörü övmek" suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Atal'ın ifadesinin ardından hakim karşısına çıkmasının bekleniyor.


Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları silip özür dilemesine rağmen kulübü kadro dışı kararında bir değişikliğe gitmemişti.

Youcef Atal'ın paylaşımı.

Youcef Atal, bu sezon Nice formasıyla 6 maça çıkıp 1 gollük performans sergiledi.






#Fransa Ligue 1
#Nice
#Youcef Atal
21 dakika önce
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