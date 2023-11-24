Youcef Atal
Fransa 1. Lig (Ligue 1) takımlarından Nice forması giyen Cezayirli sağ bek oyuncusu Youcef Atal, paylaştığı sosyal medya mesajı üzerine gözaltına alındı.
Filistin'e destek paylaşımı sebebiyle kadro dışı bırakılan Youcef Atal "terörü övmek" suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Atal'ın ifadesinin ardından hakim karşısına çıkmasının bekleniyor.
Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları silip özür dilemesine rağmen kulübü kadro dışı kararında bir değişikliğe gitmemişti.
Youcef Atal, bu sezon Nice formasıyla 6 maça çıkıp 1 gollük performans sergiledi.