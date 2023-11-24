Filistin'e destek paylaşımı sebebiyle kadro dışı bırakılan Youcef Atal "terörü övmek" suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Atal'ın ifadesinin ardından hakim karşısına çıkmasının bekleniyor.

Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları silip özür dilemesine rağmen kulübü kadro dışı kararında bir değişikliğe gitmemişti.