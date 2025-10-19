Golf tutkunları Kemer Country'de bir araya geldi

“Talay Logistics Golf Cup” turnuvası, 17-19 Ekim tarihleri arasında Kemer Country’deki Kemer Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Taner Ankara ve Onur Talay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve stableford puanlama sistemiyle 18 delikte oynanan üç günlük etkinlikte yaklaşık 250 katılımcı yarıştı.





Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Mehmet Ziylan, Erhan Kamışlı, Rana Esen, Korhan Kurtoğlu, Bülent Ciritçi, Zehra Çilingiroğlu, Ali Nuri Türker, Serra Tokar gibi isimler turnuvada yer aldı.









İş ve spor dünyasından katılımcılar, turnuva boyunca spor, doğa ve paylaşımın bir arada yaşandığı etkinlikte kıyasıya rekabet ederken keyifli anlar yaşadı.





Talay Logistics Golf Cup’ın sonunda, dereceye giren oyuncular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.





Spora olan desteğini Bodrum Futbol Kulübü, TransAnatolia ve Sea to Sky gibi farklı branş ve etkinliklerde sürdüren Talay Logistics, bu golf turnuvası ile sportif vizyonunu güçlendirme anlamında önemli bir adım daha attı. Talay Logistics Kurucu Ortağı Taner Ankara, uzun zamandır tutkuyla oynadığı bir spor dalına bu kez ev sahipliği yaptığı için mutlu olduğunu belirtken, katılım gösteren tüm misafirlere teşekkür etti.





"Bu turnuva sadece bir yarışma değil"





Talay Logistics CEO’su Onur Talay, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:





“Golf, sabır, odaklanma, strateji ve en önemlisi etik değerler gerektiren özel bir spor. Biz bu turnuvayı sadece bir yarışma olarak değil, iş dünyası, golfseverler, iş ortaklarımız ve dostlarımızla ortak değerlerimizi paylaşabileceğimiz bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Dayanışma, rekabet, sürdürülebilirlik ve sürekli gelişim; sahada da iş hayatında da bizi ileri taşıyan temel unsurlar. Bu etkinlikte bunları bir kez daha birlikte yaşadık.”





Profesyonel organizasyon yapısı ve yüksek katılımıyla dikkat çeken etkinlikte, katılımcılar da organizasyonun hem sportif hem de sosyal açıdan yüksek standartlarda gerçekleştiğini belirtti.





Talay Logistics, golf sporuna destek vermeye ve “Talay Logistics Golf Cup”ı geleneksel hale getirmeyi hedefliyor.





Ödül töreni akabinde düzenlenen etkinlikte sanatçı Cenk Eren ve DJ Ali Sayar sahne aldı.



