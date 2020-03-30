SERİE A

Gördüğü kırmızı kart Ronaldo'ya pahalıya patladı: Tüm takıma hediye almak zorunda kaldı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun iki sezon önce Şampiyonlar Ligi'inde oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza olarak takıma pahalı bir hediye almak zorunda kaldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo gördüğü kırmızı kart sonrasında gözyaşlarına boğulmuştu.

Ronaldo gördüğü kırmızı kart sonrasında gözyaşlarına boğulmuştu.

Juventus forması giyen Ronaldo'nun Valencia ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tüm takıma bilgisayar (iMac) aldığı ortaya çıktı.

O dönem takımın başında olan İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri’nin, maçlarda kırmızı kart gören oyunculara disiplin cezası olarak tüm takıma özür mahiyetinde hediye almak zorunluğu getirdiği belirtildi.

Juventus kalecisi Szczesny, Ronaldo'nun takıma aldığı hediyeyi katıldığı programda şu sözlerle açıkladı;

  • "Ronaldo hepimize bilgisayar aldı. Fakat bu biraz uzun sürdü. Çünkü gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu söyledi. Uzun süren tartışmalardan sonra, iki ayın sonunda Ronaldo 'iMac'leri aldı."
Cristiano Ronaldo, 2018 yılında oynanan Valencia maçında rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüş ve oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Ronaldo gözyaşlarına boğuldu
Diğer

Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

Şampiyonlar Ligi H Grubunda Juventus Valencia'ya konuk oldu. Juventus'un Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo 29. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Yıldız futbolcu kırmızı kart sonrası gözyaşlarını tutamadı.


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