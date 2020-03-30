Gördüğü kırmızı kart Ronaldo'ya pahalıya patladı: Tüm takıma hediye almak zorunda kaldı

Juventus forması giyen Ronaldo'nun Valencia ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tüm takıma bilgisayar (iMac) aldığı ortaya çıktı.

O dönem takımın başında olan İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri’nin, maçlarda kırmızı kart gören oyunculara disiplin cezası olarak tüm takıma özür mahiyetinde hediye almak zorunluğu getirdiği belirtildi.

Juventus kalecisi Szczesny, Ronaldo'nun takıma aldığı hediyeyi katıldığı programda şu sözlerle açıkladı;

"Ronaldo hepimize bilgisayar aldı. Fakat bu biraz uzun sürdü. Çünkü gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu söyledi. Uzun süren tartışmalardan sonra, iki ayın sonunda Ronaldo 'iMac'leri aldı."

Cristiano Ronaldo, 2018 yılında oynanan Valencia maçında rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüş ve oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamamıştı.