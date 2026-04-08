Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe - Galatasaray (CANLI)

17:078/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında bugün Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor.


Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor.






Osimhen ve Abdülkerim yok

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.


Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.


Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.


Eren Elmalı sınırında

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.


Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.


Muhtemel 11'ler

Göztepe:
Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Janderson.
Galatasaray:
Uğurcan, Salla, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Lang, Yunus, Icardi.


#Süper Lig
#Göztepe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
