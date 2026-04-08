Göztepe - Galatasaray (CANLI)

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında bugün Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor.
Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor.
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.
Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.
Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.