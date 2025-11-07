Göztepe Kasımpaşa maçına hazır

Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Taktiksel oyunla devam eden antrenman şut çalışmasıyla sona erdi. Göztepe, maç için bugün İstanbul'a gidecek.
#Trendyol Süper Lig
#Göztepe
#Kasımpaşa