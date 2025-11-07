Yeni Şafak
Süper Lig'in eski yıldızının adı ve yaşı sahte çıktı! Ülkesinde tutuklandı

15:177/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Bir dönem ülkemizde de forma giyen ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcunun, hem adı hem de yaşı yanlış çıkınca ülkesinde tutuklandı. İşte detaylar...

Sosyal medya bir dönem Türkiye'de Başakşehir FK ve Çaykur Rizespor formaları giyen Carlos Ponck'u konuşuyor.

Yeşil Burun Adalı futbolcunun adının ve yaşının sahte olduğu ortaya çıktı.

Oyuncunun asıl adının Carlos Israel Latina da Silva olduğu ifade edilirken yaşının da 30 değil 35 olduğu bildirildi.

Tecrübeli futbolcu, ülkesinde sahtecilikten tutuklandı.

Kariyerine CS Mindelense'de başlayan Carlos da Silva; Benfica, Aves, Başakşehir, Chaves, Çaykur Rizespor Hapoel Beer Sheva gibi takımlarda forma giymişti.

#Süper Lig
#Carlos Ponck
#Futbol
