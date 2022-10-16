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Inter Salernitana'yı devirdi: Hakan Çalhanoğlu asist yaptı

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Salernitana'yı 2-0 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede şık bir asiste imza attı. Hakan Çalhanoğlu'nun Salernitana karşısında yaptığı asisti haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Hakan Çalhanoğlunun Salernitana maçında yaptığı asisti izle
Hakan Çalhanoğlu taraftarın tezahüratlarına alkışla karşılık verdi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta şampiyonluk adaylarından Inter, orta sıralardaki Salernitana'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, 14. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Inter, 58. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Nicolo Barella ile skoru 2-0'a getirdi.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada yerini Matteo Darmian'a bıraktı.

Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Çalhanoğlu'nun asisti

Üst üste ikinci kez kazandı

Bu sonuçla Inter, haftalar sonra ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Mavi-siyahlı takım, puanını 18'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Inter, 24 puanlı Atalanta'nın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Salernitana ise ligdeki 4. yenilgisini Inter'den alırken, 10 puanla 12. sırada kaldı.

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