Inter Salernitana'yı devirdi: Hakan Çalhanoğlu asist yaptı İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Salernitana'yı 2-0 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede şık bir asiste imza attı. Hakan Çalhanoğlu'nun Salernitana karşısında yaptığı asisti haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol