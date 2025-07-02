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Hatayspor sezona Erzurum’da hazırlanıyor

Hatayspor sezona Erzurum’da hazırlanıyor

17:012/07/2025, Çarşamba
AA
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İdmanda oyunculara kondisyon yüklemesi yapıldı.
İdmanda oyunculara kondisyon yüklemesi yapıldı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, dün başladığı Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Dün kente gelen Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezonun ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.


Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda düşük tempoyla başlayıp koşu, pas ve dar alan çalışması yaptı.


Günde çift antrenman yapmayı planlayan bordo-beyazlılar, yeni sezon hazıklarına devam edecek.




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